Ο Άρειος Πάγος απευθύνει κάλεσμα για την ομαλή έναρξη της δίκης των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι η απόδοση Δικαιοσύνης βρίσκεται υπεράνω όλων και αποτελεί υποχρέωση απέναντι στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Σε ανακοίνωσή του, το ανώτατο δικαστήριο αναφέρει ότι η δίκη ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου, έπειτα από τρία χρόνια εντατικής προσπάθειας των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών για τη συλλογή επαρκούς αποδεικτικού υλικού. Τονίζεται ότι, παρά τις προσπάθειες καθυστέρησης της διαδικασίας, η υπόθεση εισήλθε πλέον στο στάδιο της εκδίκασης.

Ο Άρειος Πάγος επισημαίνει ότι με την απόφαση 149/2026 του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος καθορίστηκε ως τόπος διεξαγωγής της δίκης το Εφετείο Λάρισας, απορρίπτοντας αίτημα μεταφοράς της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι στη δίκη μετέχουν 36 κατηγορούμενοι και συνολικά 351 διάδικοι, μεταξύ αυτών 179 φυσικά πρόσωπα, 51 Δικηγορικοί Σύλλογοι και 121 μάρτυρες.

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «Γαιόπολις», το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες της υπόθεσης. Ο χώρος διαθέτει συνολικά 486 θέσεις, με πλήρη τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της δίκης, καθώς και ειδικές αίθουσες για μάρτυρες και συνηγόρους.

Οι συνθήκες διεξαγωγής και ο ρόλος των παραγόντων της δίκης

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι υποδομές του Εφετείου Λάρισας κρίθηκαν επαρκείς, ενώ γίνονται συγκρίσεις με τις αίθουσες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως προς τη χωρητικότητα και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Επισημαίνεται επίσης ότι στις πολυπρόσωπες δίκες το αρχικό στάδιο της διαδικασίας είναι οργανωτικά απαιτητικό, καθώς απαιτεί φυσική παρουσία όλων των διαδίκων για τη νομιμοποίησή τους.

Ο Άρειος Πάγος υπενθυμίζει ότι στη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας οι μάρτυρες και οι υποστηρίζοντες την κατηγορία παραβρίσκονται μόνο κατά την εξέτασή τους. Παράλληλα, καλεί όλους τους νομικούς παραστάτες σε συνεργασία και αλληλοσεβασμό, ώστε η δίκη να διεξαχθεί ομαλά και σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες.

Έκκληση για σεβασμό στη Δικαιοσύνη

Το ανώτατο δικαστήριο τονίζει ότι η κοινωνία απαιτεί η δίκη να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί με την απόδοση ευθυνών σε όσους τις φέρουν. Υπογραμμίζεται ότι κανείς δεν μπορεί να ανακόψει το έργο της Δικαιοσύνης και ότι ο κίνδυνος παραγραφής ορισμένων πλημμεληματικών κατηγοριών καθιστά αναγκαία την έγκαιρη πρόοδο της διαδικασίας.

Η ανακοίνωση καταδικάζει φαινόμενα εκφοβισμού ή απειλών κατά δικαστών, καθώς και συμπεριφορές που επιχειρούν να υπονομεύσουν τη δίκη. Όπως σημειώνεται, «στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που δεν είναι διάδικοι και παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στη διαδικασία.

Κλείνοντας, ο Άρειος Πάγος καλεί όλους τους παράγοντες της δίκης να αναλογιστούν τη θεσμική τους ευθύνη και να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή της, τονίζοντας ότι η δικαίωση των θυμάτων μπορεί να επέλθει μόνο μέσω της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της, τους οποίους οφείλουμε να σεβόμαστε σε ένα κράτος δικαίου.