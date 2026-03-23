Σκηνές χάους που δεν περιποιούν τιμή στη δικαιοσύνη επικράτησαν σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας τη πρώτη μέρα της ιστορικής δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Οι συνθήκες στη δικαστική αίθουσα αιφνιδίασαν τους πάντες. Δικηγόροι όρθιοι ή καθήμενοι στα εδώλια των κατηγορουμένων να προσέξουν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους.Συγγενείς θυμάτων να στοιβάζονται στην κεντρική αίθουσα και σε μια δεύτερη που είχαν τοποθετηθεί τηλεορασεις .

Κοινό αίτημα όλων η διεξαγωγή της δίκης αλλά με όρους αξιοπρέπειας,ασφαλείας και δίκαιης δίκης για όλους τους παράγοντες.

Και αυτό όπως φάνηκε δεν κατέστη εφικτό.Η αίθουσα δεν πληρούσε καμία προϋπόθεση και οι προσπάθειες του δικαστηρίου να προχωρήσει στην εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων έπεσαν στο κενό εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων που παρέπεμπαν σε σκηνές χάους. Και στο τέλος της μέρας μετά τη διακοπή της δίκης για της 1η Απριλίου συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι χωρίς να κρύβουν την οργή τους χαρακτήρισαν όσα προηγήθηκαν με μια μόνο λέξη φιάσκο .

Επισημαίνεται ότι, η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας). Ο χώρος διαθέτει διαφορετικά επίπεδα για το κοινό, από όπου η διαδικασία μπορεί να παρακολουθηθεί μέσω οθονών. Ωστόσο, η κύρια αίθουσα όπου συνεδριάζει το δικαστήριο γέμισε ασφυκτικά από δικηγόρους, συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, δημοσιογράφους και πολίτες.

Από την πελυρά τους οι συνήγοροι υπεράσπισης έθεσαν ζήτημα ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων διαμαρτυρήθηκαν επειδή αναγκάστηκαν να παρακολουθούν τη διαδικασία όρθιοι.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ανέφερε στο δικαστήριο: «Η κατάσταση που βιώνουμε ως δικηγόροι είναι απαράδεκτη. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να προχωρήσει η δίκη αλλά δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες».

Επίσης, πολλοί Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μετά από αρκετές διακοπές, ο κ. Κουτσόλαμπρος υπέβαλε αίτημα για διακοπή της συνεδρίασης, επικαλούμενος το άρθρο 22, παράγραφος 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, προκειμένου να βρεθεί καταλληλότερος χώρος για τη συνέχιση της δίκης.

Απόφαση της έδρας και αντιδράσεις

Η εισαγγελέας της Έδρας απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης». Το δικαστήριο αποφάσισε να προχωρήσει η διαδικασία μέχρι τη νομιμοποίηση των κατηγορουμένων, εκφωνώντας τα ονόματά τους.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η εκφώνηση και η πρόεδρος να ανακοινώσει τη συνέχιση της δίκης την 1η Απριλίου.

Οι κατηγορούμενοι και τα αδικήματα

Στην υπόθεση κατηγορούνται 36 στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Hellenic Train καθώς και του Υπουργείου Μεταφορών, με τους 33 να αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Μόνο ένας εκ των κατηγορουμένων εμφανίστηκε στο δικαστήριο, γεγονός που θεωρήθηκε από πολλούς ως ένδειξη περιφρόνησης προς τη διαδικασία και τους συγγενείς των θυμάτων.

Τα βασικά αδικήματα αφορούν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος για ανθρώπους και ξένα πράγματα. Η πράξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη άλλων και τη σημαντική ζημιά σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται πλημμελήματα όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση καθήκοντος.

Τέλος, εξω από το Συνεδριακό Κέντρο πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις φορέων και πολιτών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μια ομάδα διαδηλωτών έγραψε στον δρόμο με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας, σε μια συμβολική πράξη μνήμης και διαμαρτυρίας.