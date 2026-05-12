Στις αρχές του 2028 αναμένεται να καταστεί επισκέψιμος ο τύμβος Καστά. Το εντυπωσιακό ταφικό μνημείο, το οποίο και αποτέλεσε αφορμή για να στραφεί παγκοσμίως η προσοχή στην περιοχή της Αμφίπολης το 2014, οπότε και αποκαλύφθηκε το κύριο μέρος του από την αρχαιολογική σκαπάνη, αποδεικνύεται ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο που έχει αποκαλυφθεί έως τώρα στη Μακεδονία, καθώς η διάμετρός του ξεπερνά τα 140 μ., ενώ η αντίστοιχη διάσταση στον τάφο των Αιγών είναι 110 μ. Η επιστημονική έρευνα που έχει προχωρήσει τα 12 χρόνια που ακολούθησαν επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τη χρονολόγηση του μνημείου στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., βάζοντας τέλος στη μεγάλη έριδα που είχε διχάσει – κατά την ανακάλυψή του – την επιστημονική κοινότητα.

Το πλέγμα από μεταλλικές σκαλωσιές που είχε τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ταφικού μνημείου για την υποστύλωση και την αντιστήριξή του έχει απομακρυνθεί, οπότε πλέον ο επισκέπτης θα μπορεί να το θαυμάσει χωρίς εμπόδια. Το επόμενο βήμα προς την πλήρη αποκατάστασή του προβλέπει την επανατοποθέτηση της μνημειακής δίφυλλης μαρμάρινης θύρας του ταφικού θαλάμου και θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των φτερών και της κεφαλής της Σφίγγας.

Οι επισκέπτες που θα φτάνουν ως το μοναδικής σημασίας ταφικό μνημείο δεν θα έχουν την ευκαιρία να δουν μόνο την εικόνα του, όπως ήταν τη στιγμή της δημιουργίας του, αλλά και τα ίχνη από μεταγενέστερες επεμβάσεις, όπως το σημείο στάσης του ρωμαϊκού γερανού για την αποξήλωση των μαρμάρων του περιβόλου, καθώς και οι ράμπες καταβίβασης υλικών από την κορυφή του τύμβου, στον περιμετρικό δρόμο, ο οποίος διαμορφώνεται στα ίχνη του αρχαίου περιδρόμου.

Αποκαλύφθηκε ο περίβολος

Εξωτερικά έχουν ήδη ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του τύμβου και του περιβάλλοντος χώρου του, όπως επίσης έχει υλοποιηθεί, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, και σε μήκος 105 μ., η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου, με τη χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών από τεχνητό λίθο.

Για τις επεμβάσεις που καλύπτουν μια ιδιαίτερα μεγάλη επιφάνεια, καθώς ο τύμβος Καστά καταλαμβάνει έκταση 22 στρεμμάτων και ο περιβάλλων χώρος επιπλέον 30 στρέμματα, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί ποσό που θα υπερβεί τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ στον σχεδιασμό προβλέπεται και η δημιουργία οργανωμένου μουσειακού χώρου, στην ανατολική πλευρά του μνημείου, όπως και των απαραίτητων υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών.