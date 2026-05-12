Ο Μάρτιν Χόνγκλα έμεινε εκτός δράσης για μόλις μία αγωνιστική, επιστρέφοντας τελικά στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ την περασμένη Κυριακή, όπου πέρασε ως αλλαγή λίγο μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού.

Η εξέλιξη αυτή… επισημοποίησε και τη διαφοροποίηση στον αρχικό σχεδιασμό του Αρη, ο οποίος είχε σκοπό να προστατεύσει τον Καμερουνέζο μέσο μέχρι το φινάλε της χρονιάς, δίνοντάς του τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα στο γόνατο. Ένα πρόβλημα το οποίο έφερε ως… προίκα από τη Γρανάδα.

Ωστόσο, η κατάσταση του ποδοσφαιριστή παρουσίασε αισθητή βελτίωση, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επιθυμία του ίδιου να επιστρέψει άμεσα στην αγωνιστική δράση. Έτσι, ο Μιχάλης Γρηγορίου τον υπολογίζει ξανά κανονικά για το ροτέισον μέχρι το τέλος της σεζόν.Δηλαδή στα δύο τελευταία ματς με ΝΠΣ Βόλο και Λεβαδειακό.

Με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων θα ξεκαθαρίσει και ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος στο γόνατο. Ο Χόνγκλα αναμένεται να ταξιδέψει στην Ισπανία για να εξεταστεί από τον προσωπικό του γιατρό και, σε συνεργασία με τον Αρη, θα αποφασιστεί αν θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή ή αν τελικά θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Προς το παρόν, ο ίδιος δείχνει να προτιμά τη λύση της αποθεραπείας χωρίς επέμβαση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Άρης θέλει τον παίκτη 100% έτοιμος στις αρχές Ιουλίου, όταν και θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν.