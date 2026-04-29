Ο Καμερουνέζος χαφ εντάχθηκε σχετικά αιφνιδιαστικά στο σύνολο τον περασμένο Ιανουάριο, κυρίως λόγω της αποχώρησης του Μόντσου -δανεικός στη Χουάρες- και του τραυματισμού του Γαλανοπούλου. Και μέσα σ’ όλα, είχε να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα στο γόνατο με το οποίο ήρθε στη Θεσσαλονίκη ως… προίκα από τη Γρανάδα.

Αρχικά, το ζήτημα αυτό τον επηρέασε, όμως με τον χρόνο και τη σωστή διαχείριση βρήκε ρυθμό. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, ανέβασε την απόδοσή του και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παίκτες που ξεχώρισαν, πετυχαίνοντας και το παρθενικό του γκολ κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ.

Πλέον, με την πίεση των αποτελεσμάτων να έχει μειωθεί, υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστεί πιο σοβαρά μια οριστική λύση για το πρόβλημα στο γόνατό του. Οι επιλογές είναι είτε να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση είτε να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, με στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Πρόκειται για μια απόφαση που θα ληφθεί από κοινού με τον σύλλογο.

Προς το παρόν, όλα δείχνουν πως θα προφυλαχθεί, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανό να απουσιάσει από το εκτός έδρας παιχνίδι της επόμενης Κυριακής απέναντι στον ΟΦΗ, αλλά ίσως και από αρκετές από τις αναμετρήσεις μέχρι το φινάλε της χρονιάς. Μία εξέλιξη που ίσως ανοίξει χώρο για τον Μιχάλη Βοριαζίδη, ενώ υπάρχει και ο Κώστας Γαλανόπουλος που έχει επανέλθει στις προπονήσεις καιρό τώρα και αναμένει για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση μετά από σχεδόν 3,5 μήνες.