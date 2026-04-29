Μια selfie που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις δικαστικές Αρχές των ΗΠΑ δείχνει τον Κόουλ Άλεν να ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, λίγη ώρα πριν από την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου (25 Μαΐου 2026).

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η φωτογραφία τραβήχτηκε περίπου 30 λεπτά προτού ο 31χρονος δράστης που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου επιχειρήσει να περάσει τρέχοντας από τα σημεία ελέγχου με ανιχνευτές μετάλλων.

Στην εικόνα, ο 31χρονος φαίνεται να χαμογελά, φορώντας πουκάμισο και γραβάτα, ενώ διακρίνεται να έχει πάνω του δεμένα μαχαίρια, όπλα και πυρομαχικά. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε λίγο πριν ξεκινήσει την επίθεσή του.

BREAKING: Photo of Trump assassination attempt suspect Cole Allen in hotel room before shooting released as DOJ fights to keep him behind bars — Fox News (@FoxNews) April 29, 2026

Την ίδια στιγμή, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τον ένοπλο Κόουλ Τόμας Άλεν να υψώνει την καραμπίνα του προς πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Ο πράκτορας τον πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές, καθώς ο δράστης επιχείρησε να περάσει με ταχύτητα από σημείο ελέγχου ασφαλείας για το δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο.

Στιγμιότυπα από βίντεο ασφαλείας του Reuters δείχνουν τέσσερις λάμψεις από την κάννη του όπλου πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών. Ο αστυνομικός φαίνεται να τραβά το όπλο του μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του δράστη, ο οποίος εισέβαλε στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια, ο πράκτορας πυροβολεί επανειλημμένα προς τον Άλεν, αλλά και προς την κατεύθυνση άλλων μελών της ασφάλειας, καθώς ο 31χρονος περνά τρέχοντας από δίπλα τους.