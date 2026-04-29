Ιμάντες και αντίβαρα και ένα εργοτάξιο που θα ταίριαζε για την ανέγερση μιας διώροφης μονοκατοικίας με σοφίτα (καθ’ υπερβολή) απαιτήθηκαν για να στηθεί η πρώτη ατομική έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα. Κι αυτό διότι το κεντρικό έργο της μήκους 90 μ. και ύψους 8 μ. που έχει καταλάβει τον εξωτερικό τοίχο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι πολύ μεγαλύτερο από την 57 μ. επιτοίχια εγκατάσταση που στήνει αυτές τις ημέρες στον νέο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Κένεντι της Νέας Υόρκης.

«Η χαρά είναι λύπη», «Το τώρα είναι τότε» και «Το πάνω είναι κάτω» είναι μερικά μόνο από τα συνολικά 12 δίπολα, από τα 12 έργα – συνθήματα που είναι διάσπαρτα στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς η αμερικανίδα καλλιτέχνις, η οποία καυτηριάζει ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα, επέλεξε να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά την ελληνική γλώσσα θέλοντας να περάσει άμεσα τα μηνύματά της στο εγχώριο φιλότεχνο κοινό.

Και μαζί με το κεντρικό έργο μήκους 90 μ. «Πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνια γίνεται περιφρόνηση» – το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε ένα τρίγωνο που θα μπορούσε να παραπέμπει σε αέτωμα αρχαιοελληνικού ναού υπογραμμισμένο από μια σειρά emoji ως εκφραστές της παγκόσμιας γλώσσας των νέων – «προειδοποιεί τους θεατές προκαλώντας τους ταυτοχρόνως να σκεφτούν».

«Το έργο αυτό έχει ένα ηχηρό μήνυμα. Μας ενθαρρύνει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε μία χρονική στιγμή ένα ή ένα συγκεκριμένο γεγονός: στη μετατροπή από την περηφάνια στην υποτίμηση ή την αλαζονεία», εξηγεί η Κατερίνα Σταθοπούλου, η οποία και επιμελήθηκε την έκθεση «Ατιτλο (Περιφάνια και περιφρόνηση)».

Επισημαίνει δε, ότι τα έργα, που βρίσκονται σε διάλογο με το αρχιτεκτονικό σύνολο του Ρέντσο Πιάνο και στα οποία το πράσινο χρώμα να έχει αντικαταστήσει το κλασικό για τις δημιουργίες που την καθιέρωσαν κόκκινο, «μένουν σκόπιμα ανοιχτά σε ερμηνεία για να μπορούμε εμείς με τα δικά μας βιώματα, ιστορία και πιστεύω να τα ερμηνεύσουμε με τον τρόπο που θέλουμε». Τα έργα της Μπάρμπαρα Κρούγκερ θα είναι προσβάσιμα με ελεύθερη είσοδο έως την 1η Νοεμβρίου.