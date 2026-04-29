Ένα εντυπωσιακό μεταγραφικό σενάριο έρχεται από τη Λατινική Αμερική, καθώς ο Πάολο Ντιμπάλα φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Μπόκα Τζούνιορς για να συνεχίσει την καριέρα του.

Η ομάδα του Μπουένος Άιρες, που έχει ήδη εντάξει στο ρόστερ της μεγάλα ονόματα όπως οι Έντινσον Καβάνι, Λεάντρο Παρέδες και Αντέρ Ερέρα, φαίνεται έτοιμη να προσθέσει ακόμη έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή με ευρωπαϊκή εμπειρία.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός δεν αναμένεται να παραμείνει στη Ρόμα, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης. Παρότι αρκετοί σύλλογοι ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, η Μπόκα δείχνει να έχει το προβάδισμα.

Σύμφωνα με το ESPN Λατινικής Αμερικής, υπάρχει ήδη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την επισημοποίηση να τοποθετείται χρονικά μετά το καλοκαιρινό Μουντιάλ, όπου ο Ντιμπάλα αναμένεται να δώσει το «παρών» με την εθνική Αργεντινής.

🚨 Paulo Dybala has agreed to join Boca Juniors after the World Cup. 🤯🇦🇷 (Source: @leoparadizo – @espn) pic.twitter.com/7XEo29st25 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 29, 2026

Στα 32 του χρόνια, έχοντας ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, ο Ντιμπάλα μετρά φέτος 23 συμμετοχές με 3 γκολ και 4 ασίστ με τη φανέλα της Ρόμα.

Η καριέρα του ξεκίνησε από την Ινστιτούτο στην Αργεντινή, πριν μετακομίσει στην Παλέρμο το 2012. Οι εμφανίσεις του στην Ιταλία τον οδήγησαν το 2015 στη Γιουβέντους, ενώ το 2022 υπέγραψε στη Ρόμα ως ελεύθερος.