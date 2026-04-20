Ο Πάουλο Ντιμπάλα ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τη χαρά του για τα γενέθλια της αγαπημένης του με τους θαυμαστές του στα social media. Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ανήρτησε μία φωτογραφία στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται εκείνος και η γυναίκα του στο μαιευτήριο, αγκαλιά με το μωράκι τους.

Η Οριάνα Σαμπατίνι έφερε στον κόσμο την Τζία στις 2 Μαρτίου, κάνοντας τον Πάουλο Ντιμπάλα πατέρα και συγχρόνως τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Ο επιθετικός μέσος της Ρόμα εκδήλωσε την αγάπη του για τη μητέρα της κορούλας του, ευγνωμονώντας την για αυτά που έχει προσφέρει σε εκείνον και τη νεογέννητη απόγονό τους.

«Χρόνια πολλά όμορφη μανούλα! Σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις για εμάς… Σε αγαπάμε με την ψυχή και την καρδιά μας», έγραψε.

Η συνοδοιπόρος του στη ζωή, Οριάνα Σαμπατίνι απάντησε άμεσα, τονίζοντας την υπέρμετρη αγάπη της γι’ αυτούς.

«Δεν έχω τόση αγάπη στην καρδιά μου!!!!», ανέφερε.