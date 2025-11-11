Ο Πάουλο Ντιμπάλα φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση, να συνεχίσει την κοινή πορεία του με τη Ρόμα και επίσημα μέχρι το 2028. Ο Αργεντινός σούπερσταρ, που έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας από το 2022, είναι έτοιμος να υπογράψει επέκταση συμβολαίου, δεχόμενος μάλιστα μειωμένες αποδοχές για χάρη της… οικογένειάς του!

Σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», η απόφαση του 31χρονου δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Το καλοκαίρι αρνήθηκε δελεαστικές προτάσεις από Αλ Σαμπάμπ και Γαλατασαράι, ενώ η προσωπική του ζωή παίζει τον δικό της ρόλο. Ο Ντιμπάλα θα γίνει πατέρας τον Φεβρουάριο και θέλει να μεγαλώσει την κόρη του στη Ρώμη, μέσα σε ένα περιβάλλον που νιώθει οικείο και οικεία.

Παρά τους τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει, 20 διαφορετικά προβλήματα ανάμεσά τους και ένας σοβαρός τραυματισμός στον οπίσθιο τένοντα τον Μάρτιο που τον κράτησε εκτός για 107 μέρες, ο Ντιμπάλα παραμένει ηγέτης για συμπαίκτες και οπαδούς. Με 122 συμμετοχές, 44 γκολ και 23 ασίστ με τη φανέλα της Ρόμα, αποδεικνύει ότι η ποιότητά του παραμένει ανεκτίμητη.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένονται να ξεκινήσουν επίσημα όταν φτάσει στη Ρώμη ο μάνατζέρ του, Νόβελ, και όλα δείχνουν ότι οι λεπτομέρειες θα κλείσουν ομαλά. Η ιστορία του Ντιμπάλα στη Ρόμα δεν τελειώνει εδώ. Πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο πάθος, από τον Αργεντίνο που τα κάνει όλα για την… οικογένειά του!