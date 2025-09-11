Το ημερολόγιο έγραφε 11 Σεπτεμβρίου 2001. Στις 8:46 π.μ., η ανθρωπότητα «πάγωσε» και δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια.

Η εικόνα των Δίδυμων Πύργων να τυλίγονται στις φλόγες, έπειτα από την πρόσκρουση δύο αεροσκαφών που είχαν καταλάβει τρομοκράτες της Αλ Κάιντα, έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη. Η κατάρρευσή τους σηματοδότησε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου.

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Συνολικά, 2.996 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σε μια από τις πιο «μαύρες» μέρες της νέας χιλιετίας.

Λίγοι ήταν αυτοί που γλίτωσαν. Ένας εξ’ αυτών, ο Άντονι Ζομπαρέλι, ο οποίος σώθηκε χάρη στην αγάπη του για τη Ρόμα.

Η συγκλονιστική ιστορία του Άντονι Ζομπαρέλι

Anthony Zomparelli, pictured below with Francesco Totti, should have been working on the 100th floor of Tower One on September 11th 2001. Instead, he took the day off to watch #ASRoma. He lost 10 close friends that day. This is his story…https://t.co/aPiAp6atX1 pic.twitter.com/vm26ojNW3e — AS Roma English (@ASRomaEN) September 11, 2018

Το πάθος του για τη Ρόμα

Ο Άντονι Ζομπαρέλι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς του, Ιταλοί μετανάστες, που πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους εργασίας.

Αν και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του, η… τρέλα του για τη Ρόμα ήταν μεγάλη.

Από μικρός, παρακολουθούσε την πορεία της ομάδας και δέθηκε μ’ αυτή. Μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, ωστόσο, το πάθος του παρέμενε αναλλοίωτο.

Η… fake αρρώστια που τον γλίτωσε από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου

Ο Άντονι, εργαζόταν ως σύμβουλος λογιστικής για την Marsh & McLennan για πάνω από 13 χρόνια. Η έδρα της εταιρίας, ήταν στο «World Trade Center», στον 100ό όροφο του Πύργου Νο1.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, ήταν προγραμματισμένη η πρεμιέρα του UEFA Champions League. Για την πρώτη αγωνιστική του θεσμού, η Ρόμα φιλοξενούσε τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σέντρα της αναμέτρησης, στις 21:45, ώρα Ιταλίας. Αυτό σήμαινε πως στις ΗΠΑ, την ώρα της έναρξης θα ήταν μεσημέρι (15:45).

🟡🔴 La surreale partita all’Olimpico tra Roma e Real Madrid dell’11 settembre 2001: il ricordo del club giallorosso a 24 anni di distanza ▶️https://t.co/grax3kI2A0#AsRoma pic.twitter.com/YDhxOLlWSu — laroma24.it (@LAROMA24) September 11, 2025

Άντονι Ζομπαρέλι, σαν «ένθερμος» οπαδός των «Giallorossi», ήθελε σαν τίποτα άλλο να δει τον αγώνα.

Έτσι, αποφάσισε να πει ένα… ψέμα, που έμελλε να του σώσει τη ζωή.

«Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, τηλεφώνησα στο γραφείο μου και είπα ότι δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ στη δουλειά λόγω ασθένειας. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν ότι δεν ήμουν καθόλου άρρωστος. Ήθελα να είμαι σπίτι για να παρακολουθήσω τον αγώνα Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League στην τηλεόραση.

Αυτό ήταν ένα πραγματικά μνημειώδες παιχνίδι για μένα για πολλούς λόγους…

Ήταν η πρώτη εμφάνιση της Ρόμα σε αυτή τη νέα μορφή του Champions League. Η Ρόμα ήταν πρωταθλήτρια Ιταλίας Η Ρόμα αντιμετώπιζε την ιστορική ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης στο Stadio Olimpico, και το πιο σημαντικό… Ο αγώνας επρόκειτο να μεταδοθεί ζωντανά από το ESPN, κάτι που είναι πραγματικά ξεχωριστό επειδή η Ρόμα δεν μεταδόθηκε ποτέ σε αμερικανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς τότε», δήλωσε ο ίδιος.



Η απώλεια της δεύτερης οικογένειάς του

Ο Ζομπαρέλι, εν τέλει, δεν πήγε στη δουλειά εκείνη την ημέρα, για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα.

Ωστόσο, αυτή η ωραία μέρα, έγινε ο απόλυτος εφιάλτης.

«Στις 11 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία μου έχασε 291 υπαλλήλους, 10 εκ των οποίων ήταν πολύ καλοί μου φίλοι.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν απλώς συνάδελφοί μου, ήταν μια δεύτερη οικογένεια για μένα και όπου κι αν πάω σε αυτή τη ζωή, θα είναι πάντα στην καρδιά μου», τονίζει και συγκλονίζει με τα λόγια του.

Άντονι Ζομπαρέλι, γλίτωσε. Όμως, τίποτα δεν ήταν ίδιο για αυτόν.

Η αγάπη του για την Ρόμα τον έσωσε και ο ίδιος ευχαριστεί το Θεό για τη συγκεκριμένη συγκυρία.

«Είμαι αιώνια ευγνώμων που δεν πήγα στη δουλειά εκείνη την ημέρα. Και θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Θεό και την Ρόμα που ήταν οι λόγοι που είμαι ακόμα ζωντανός και καλά».

Μια απίστευτη ιστορία και μια σύμπτωση που του άλλαξε για πάντα τον «ρου» της ζωή του!

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής