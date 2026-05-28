Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, το αρχαιότερο και πιο εντυπωσιακό από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, φαίνεται πως διαθέτει εξαιρετική αντισεισμική προστασία, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη.

Ερευνητές που εξέτασαν τη δομή του εμβληματικού μνημείου, το οποίο ανεγέρθηκε κατά την περίοδο του Παλαιού Βασιλείου της αρχαίας Αιγύπτου, διαπίστωσαν ότι η κατασκευή του ενσωματώνει αρχιτεκτονικά στοιχεία που συμβάλλουν στην αντοχή του απέναντι σε σεισμούς.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι επιστήμονες ανέλυσαν τη δυναμική συμπεριφορά της πυραμίδας χρησιμοποιώντας σεισμογράφους. Παρά το τεράστιο μέγεθός της και την πολυπλοκότητα της δομής της, η πυραμίδα έδειξε αξιοσημείωτη σταθερότητα απέναντι στις δονήσεις.

Οι τέσσερις πλευρές του μνημείου, που δεσπόζει λίγο έξω από το Κάιρο, είναι κατασκευασμένες από ογκώδεις ασβεστολιθικούς λίθους και έχουν μήκος περίπου 230 μέτρα στη βάση. Αρχικά, η πυραμίδα είχε ύψος περίπου 147 μέτρα, ενώ για 3.800 χρόνια κατείχε τον τίτλο του ψηλότερου κτίσματος στον κόσμο. Με την πάροδο των αιώνων, η διάβρωση και η αφαίρεση των εξωτερικών λίθων μείωσαν το ύψος της στα σημερινά 138,5 μέτρα.

Αρχιτεκτονική αντοχής στους σεισμούς

Οι επιστήμονες εντόπισαν πολλαπλά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο οικοδόμημα εξαιρετική σταθερότητα. Η ευρεία βάση, το χαμηλό κέντρο βάρους, η συμμετρική γεωμετρία και η σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή εξασφαλίζουν ισορροπία και ανθεκτικότητα. Παράλληλα, η εσωτερική διάρθρωση με τους θαλάμους περιορίζει την ενίσχυση των σεισμικών κυμάτων, ενώ το ισχυρό ασβεστολιθικό υπόστρωμα ενισχύει περαιτέρω την αντοχή του μνημείου.

«Αυτά τα στοιχεία, στο σύνολό τους, δημιουργούν μια ισορροπημένη και συνεκτική δομή», δήλωσε ο σεισμολόγος Μοχάμεντ Ελ Γκάμπρι του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αστρονομίας και Γεωφυσικής (NRIAG) της Αιγύπτου, κύριος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports.

Ο σεισμολόγος του NRIAG Asem Salama υπογράμμισε ότι «οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατασκευαστές διέθεταν σαφώς πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη σταθερότητα, τη συμπεριφορά των θεμελίων, την κατανομή της μάζας και τη μεταφορά φορτίων».

«Η Μεγάλη Πυραμίδα δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό τεχνικό επίτευγμα, αλλά και ένα βαθύ έργο τέχνης και ανθρώπινης οραματικής σκέψης. Η τέλεια συμμετρία της, η μνημειώδης κλίμακα και οι κομψές αναλογίες της δημιουργούν μια διαχρονική ομορφιά που συνεχίζει να προκαλεί δέος ακόμη και μετά από 4.600 χρόνια», πρόσθεσε ο Ελ Γκάμπρι.