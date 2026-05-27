Η NASA ανακοίνωσε την έναρξη της πρώτης φάσης για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης βάσης στη Σελήνη, λιγότερο από δύο μήνες μετά την ιστορική περιφορά της αποστολής Artemis II γύρω από το φεγγάρι. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες για σκάφη προσελήνωσης, ρόβερ και drones, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου προγράμματος που στοχεύει στη μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη σεληνιακή επιφάνεια.

Σύμφωνα με το Science Alert, η NASA παρουσίασε την Τρίτη (26/5) τα πρώτα στάδια του σχεδίου, υπογράφοντας συμβόλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων με τέσσερις αμερικανικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών, η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος θα αναλάβει την κατασκευή δύο σκαφών προσελήνωσης που θα μεταφέρουν οχήματα κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Τα οχήματα σεληνιακού εδάφους (lunar terrain vehicles) θα κατασκευαστούν από τις εταιρείες Astrolab και Lunar Outpost, ενώ η Firefly Aerospace, που είχε πραγματοποιήσει επιτυχημένη προσελήνωση το προηγούμενο έτος, θα μεταφέρει τα πρώτα drones στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η NASA σχεδιάζει όλος αυτός ο εξοπλισμός να βρίσκεται στη Σελήνη πριν από την πρώτη προσελήνωση αστροναυτών του προγράμματος Artemis, η οποία αναμένεται το νωρίτερο το 2028. Κατά την αποστολή Artemis II, τον Απρίλιο, τέσσερις αστροναύτες πέταξαν γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας βαθύτερα στο Διάστημα από οποιαδήποτε προηγούμενη αποστολή Apollo.

Η δεύτερη και η τρίτη φάση του σχεδίου

Για την αποστολή Artemis III, που προγραμματίζεται για το επόμενο έτος, νέα ομάδα αστροναυτών θα δοκιμάσει τη σύνδεση της κάψουλας Orion της NASA με τα σκάφη προσελήνωσης της Blue Origin και της SpaceX του Ίλον Μασκ. Η εκτόξευση της Artemis III αναμένεται στα μέσα του 2027, ενώ η προσελήνωση δύο αστροναυτών θα μπορούσε να ακολουθήσει το 2028.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος, από το 2029 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, θα επικεντρωθεί στη δημιουργία μόνιμων υποδομών, όπως δίκτυο παροχής ενέργειας και εγκαταστάσεις υποστήριξης. Η τρίτη φάση, μέσα στη δεκαετία του 2030, θα επιτρέψει την παραμονή αστροναυτών για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε εξειδικευμένα *ενδιαιτήματα.

«Τότε θα μπορούμε να πούμε: “Είμαστε μόνιμα εδώ και δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουμε”», δήλωσε ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, εκτελεστικό στέλεχος του προγράμματος σεληνιακής βάσης της NASA.

Οριοθέτηση με drones και στόχος η σεληνιακή οικονομία

Ο Γκαρσία-Γκαλάν περιέγραψε μια βάση που θα εκτείνεται σε εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, με την περίμετρό της να οριοθετείται από drones ονόματι MoonFall, τα οποία θα τοποθετηθούν στις γωνίες της περιοχής. Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, τόνισε ότι οι δείκτες αυτοί θα λειτουργούν με σεβασμό προς τον εξοπλισμό άλλων χωρών που πιθανόν βρίσκονται κοντά, προσθέτοντας πως αναμένει παρόμοια συμπεριφορά και από τις υπόλοιπες διαστημικές υπηρεσίες.

Στόχος της σεληνιακής βάσης, όπως υπογράμμισε ο Άιζακμαν, είναι η ενίσχυση μιας σεληνιακής οικονομίας, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και η προετοιμασία για μια μελλοντική αποστολή στον Άρη. «Για όσους περιμένουν υπομονετικά, η μεγάλη επιστροφή είναι πλέον κοντά και δεν πρόκειται να επιβραδύνουμε», είπε χαρακτηριστικά. «Στην πραγματικότητα, μόλις ξεκινάμε».