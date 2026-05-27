Την ώρα που οι Βρετανοί Εργατικοί προετοιμάζονται για ενδεχόμενη μάχη ηγεσίας και ο σημερινός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταγράφει ιστορικά χαμηλά δημοτικότητας, ο Τόνι Μπλερ εξαπέλυσε χθες, Τρίτη, παρέμβαση-φωτιά. Ο μακροβιότερος Εργατικός πρωθυπουργός (1997-2007) και αρχιτέκτονας τριών συνεχόμενων εκλογικών θριάμβων, καλεί το κόμμα του να αντισταθεί σε δύο «πειρασμούς»: την αριστερή στροφή και την ανατροπή του Brexit.

Σε κείμενο 5.000 λέξεων, ο Μπλερ ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε αναγέννηση της Βρετανίας «απαιτεί θεμελιώδη επανεκκίνηση» και ότι η μόνη εκλογικά βιώσιμη στρατηγική για τους Εργατικούς είναι «να γίνουν το Ριζοσπαστικό Κέντρο».

«Το πρόβλημα δεν είναι η προσωπικότητα του Κιρ»

Με φόντο τους ψιθύρους για διαδοχή και τους επίδοξους διεκδικητές που περικυκλώνουν τον Στάρμερ, ο Μπλερ επιτίθεται στην κυρίαρχη εσωκομματική συζήτηση. «Το κυρίαρχο πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι η προσωπικότητα του Κιρ», γράφει χαρακτηριστικά. «Ούτε η αδυναμία να επικοινωνήσουμε τα “επιτεύγματά” μας ή μια ανάγκη να διεκδικήσουμε πιο δυναμικά τις “αξίες” του Εργατικού Κόμματος».

Η αλλαγή ηγεσίας, υποστηρίζει, είναι άνευ σημασίας αν δεν προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος για την πολιτική. Και βάζει στο στόχαστρό του δύο επικρατέστερους διαδόχους: τον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, και τον πρώην υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ.

Επίθεση σε «ευσεβείς πόθους» και επιστροφή στην ΕΕ

Ο Μπλερ απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι η χώρα θέλει μια αριστερότερη κυβέρνηση. «Είναι άλλο όταν βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση να απολαμβάνεις αυτή την αέναη ψευδαίσθηση», σχολιάζει με δηκτικό τόνο. «Αλλά είναι επικίνδυνο να το κάνεις όταν είσαι κυβέρνηση».

Αντίστοιχα, αποδομεί και το σενάριο ανατροπής του Brexit. «Όπως δεν υπήρξε ποτέ το Brexit η απάντηση στις προκλήσεις της Βρετανίας το 2016, έτσι και η ανατροπή του δεν είναι η απάντηση στη πολύ χειρότερη κατάσταση του 2026».

Η συνταγή Μπλερ: Τεχνητή Νοημοσύνη, φτηνή ενέργεια και σχέση με ΕΕ

Αντί για ιδεολογικές στροφές, ο πρώην πρωθυπουργός προτείνει συγκεκριμένη ατζέντα:

Στήριξη στις επιχειρήσεις και ηγετικός ρόλος στην «επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Προτεραιότητα στη φθηνότερη ενέργεια αντί μόνο στην καθαρότερη

Δόμηση «επίσημης και δομημένης σχέσης» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως πλήρη ανατροπή του Brexit

Η παρέμβαση Μπλερ έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τους Εργατικούς, που σύμφωνα με το Reuters αδυνατούν να προσφέρουν στους ψηφοφόρους «μια καθαρή οπτική ή ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο». Το ερώτημα παραμένει: θα ακούσει το κόμμα τη φωνή του πιο επιτυχημένου εν ζωή πρώην ηγέτη του, ή θα επιλέξει ξανά τον δρόμο της εσωστρέφειας;