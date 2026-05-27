Κι ενώ όλη η υφήλιος ετοιμάζεται για το (διευρυμένο σε συμμετοχές) Μουντιάλ και από τη σκηνή θα παρελάσουν όλα τα αστέρια, εμείς ετοιμαζόμαστε για φιλικά. Το λες και ήττα. Συντριβή ελπίδων και προσδοκιών. Και με άνοστη καραμέλα που επαναλαμβάνουν οι ιθύνοντες μιλώντας για νέα αρχή.

Ο Ιβάν ο τρομερός δεν τα κατάφερε και θα έχει νέα ευκαιρία να φτάσει ψηλά με την εθνική ομάδα. Αλλά τις ευκαιρίες πρέπει να τις αξιοποιείς, όχι να περιμένεις να σου κλείσει το μάτι η επόμενη.

Κοιτάς τις κλήσεις των ποδοσφαιριστών για τα επόμενα και δεν ξέρεις αν πρέπει να χαμογελάσεις πλατιά για το υλικό που υπάρχει ή να συννεφιάσει το πρόσωπό σου επειδή μένουμε στάσιμοι και βράζουμε στο ζουμί μας.

Ο Τζόλης ανακηρύχθηκε κορυφαίος παίκτης στο Βέλγιο και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Ενας κυνηγός υψηλού επιπέδου, ένας άσος που οσάκις εκκινεί από την αριστερή πτέρυγα μοιάζει με θύελλα.

Στην επίθεση, διαμάντια που σε τυφλώνουν. Ο Παυλίδης που «έσκισε δίχτυα» με την Μπενφίκα, ο Δουβίκας βγήκε Τσάμπιονς Λιγκ με την Κόμο, ο Κωστούλας έρχεται από την Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Καρέτσας ήδη ακούγεται για σπουδαίες ομάδες και πως τον τσεκάρουν αρκετοί. Τι άλλο να ζητήσεις και πού αλήθεια μπορούν να φτάσουν οι έλληνες ποδοσφαιριστές;

Κάτω από τα δοκάρια, όντως πληρότητα εντυπωσιακά με Βλαχοδήμο, Μανδά και Τζολάκη. Λύσεις επιπέδου στην άμυνα και με παίκτες που κάνουν καριέρα σε ευρωπαϊκά κλαμπ, ενώ στα χαφ έχεις την πολυτέλεια να αφήνεις έξω τον Κωνσταντέλια και γνωρίζεις πως όταν επιστρέψει ο άσος τότε θα γλυκάνει παραπάνω το παιχνίδι της Γαλανόλευκης.

Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε ομοσπονδιακός προπονητής τόσες εξαιρετικές επιλογές. Υπό την έννοια πως βρίσκονται στη διάθεσή του παίκτες που εντυπωσιάζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανεβάζουν το κασέ τους, είναι αναπόσπαστα κομμάτια των ομάδων και πρωταγωνιστούν, δεν συμπληρώνουν απλώς το ρόστερ ούτε έκαναν «μεταγραφή για τη μεταγραφή».

Το πόσα πέτυχε στο Βέλγιο ο Τζόλης επιβεβαιώνουν με τον πλέον ηχηρό τρόπο τη συγκεκριμένη άποψη. Γιατί αυτός ο παίκτης έχει την πλήρη αποδοχή τόσο του κοινού όσο και των λοιπών ποδοσφαιριστών, κάτι που μοιάζει με το πλέον σημαντικό.

Αν κάποιος κάνει ένα πρόχειρο γκάλοπ για την πιο ακριβή ομάδα που έμεινε εκτός Μουντιάλ, προφανώς θα πάρουμε την πρώτη θέση με… περίπατο.

Με πλειάδα ποδοσφαιριστών που κοστολογούνται με πολλά εκατ. ευρώ να μένουν εκτός νυμφώνος. Αυτό, ας μη μας γεμίζει με αισιοδοξία, αλλά με προβληματισμό αναφορικά με το «γιατί φτάσαμε εδώ» και μιλάμε για φιλικά σχεδόν ανούσια.