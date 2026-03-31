Ο Αντώνης Τσιφτσής πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ελλάδας, μπαίνοντας στον αγώνα ως αλλαγή στο 79ο λεπτό αντί του Τζολάκη, στον φιλικό αγώνα κόντρα στην Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δήλωσε στη NOVA ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή που φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο, σημειώνοντας πως η αλλαγή του Τζολάκη έγινε χωρίς κάποιο πρόβλημα για τον πορτιέρε του Ολυμπιακού.

Οι δηλώσεις του

«Είναι τιμή για μένα να φορώ το εθνόσημο, είμαι πολύ χαρούμενος, τα παιδια με υποδέχθηκε τρομερά στα αποδυτήρια, είχα ακούσει τα καλύτερα. Θέλω να αφιερώσω την εμφάνιση στο παιδί μου και την γυναίκα μου. Eίναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, δεν είχα άγχος, προσπαθώ να μην έχω».

Για την εμφάνιση της Εθνικής: «Ήμασταν πού καλύτεροι σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Παραγουάη, διορθώσαμε πολλά πράγματα, και είχαμε πολλές ευκαιρίες στο ματς, αν και δεν φτάσαμε στην τελική ενέργεια».