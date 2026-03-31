Άγγιξε το 1-0 ο Παυλίδης
Στο φινάλε του αγώνα, ο Γιοβάνοβιτς δοκίμασε τριάδα στην άμυνα με τους Κουλιεράκη, Ρέτσο και Ρότα, ενώ Μουζακίτης και Τριάντης κάλυπταν τον άξονα και οι Βαγιαννίδης, Τσιμίκας τις πτέρυγες, με τον Τζόλη πίσω από τους Τεττέη και Παυλίδη στην επίθεση.
Επόμενο φιλικό για την Εθνική είναι κόντρα στη Σουηδία στη Στοκχόλμη, στη διεθνή διακοπή του Ιουνίου.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα (46′ Όσβαθ), Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις (67′ Σουτς), Ρέντζιτς (46′ Λούκακτς), Α. Τοτ (46′ Μπαρανί, 77′ Σεν), Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ.
ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης (77′ Τσιφτσής), Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Τριάντης, Κουρμπέλης (77′ Μουζακίτης), Μπακασέτας (68′ Τεττέη), Τζόλης, Μασούρας (77′ Ρότα), Παυλίδης.