Μετά τη νίκη της Γερμανία Κ21 επί της Εθνική Ελλάδας Κ21 με 2-0 στη Λεωφόρο, η γερμανική ομάδα ανέλαβε προβάδισμα στην ισοβαθμία για την πρώτη θέση του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro 2027.

Η ελληνική ομάδα εξακολουθεί να έχει ελπίδες πρόκρισης είτε ως καλύτερη δεύτερη είτε μέσω των playoffs για τα τελικά της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθούν σε Σερβία και Αλβανία. Η ήττα δυσκολεύει τη μάχη της για την κορυφή, αλλά η πορεία της Κ21 παραμένει ανοιχτή.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

Γερμανία 18 (22-4)

Ελλάδα 18 (21-4)

Βόρεια Ιρλανδία 10 (8-11)

Γεωργία 9 (12-9)

Λετονία 5 (4-12)

Μάλτα 0 (1-28)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0

Ελλάδα – Μάλτα 5-0

Ελλάδα – Γερμανία 0-2

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα