Μετά τη νίκη της Γερμανία Κ21 επί της Εθνική Ελλάδας Κ21 με 2-0 στη Λεωφόρο, η γερμανική ομάδα ανέλαβε προβάδισμα στην ισοβαθμία για την πρώτη θέση του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro 2027.
Η ελληνική ομάδα εξακολουθεί να έχει ελπίδες πρόκρισης είτε ως καλύτερη δεύτερη είτε μέσω των playoffs για τα τελικά της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθούν σε Σερβία και Αλβανία. Η ήττα δυσκολεύει τη μάχη της για την κορυφή, αλλά η πορεία της Κ21 παραμένει ανοιχτή.
Η βαθμολογία του 6ου ομίλου
Γερμανία 18 (22-4)
Ελλάδα 18 (21-4)
Βόρεια Ιρλανδία 10 (8-11)
Γεωργία 9 (12-9)
Λετονία 5 (4-12)
Μάλτα 0 (1-28)
*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027
Μάλτα – Ελλάδα 0-5
Γερμανία – Ελλάδα 2-3
Λετονία – Ελλάδα 0-1
Ελλάδα – Γεωργία 3-0
Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0
Ελλάδα – Μάλτα 5-0
Ελλάδα – Γερμανία 0-2
26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα