Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, απάντησε στον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος νωρίτερα είχε σχολιάσει με επιστολή του την παρέμβαση των 36 από τις 37 ομάδες των κατηγοριών Α1 και Α2 γυναικών, σχετικά με τη μείωση του ποσοστού τους από τα έσοδα της φορολόγησης του στοιχήματος.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Με έκπληξη έλαβα την επιστολή σας, με αρ. πρωτ. 1240/20.03.2026, στην οποία εκφράζετε την δυσαρέσκειά σας για τη μείωση του ποσοστού που λαμβάνουν από τους πόρους του στοιχήματος οι εθνικές κατηγορίες καλαθοσφαίρισης γυναικών.

Προς απάντηση στην απορία σας, αυτό έγινε στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των πρωταθλημάτων Α1 και Α2 γυναικών σε ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, υδατοσφαίριση και χειροσφαίριση, υπό το φως των ευρημάτων από τα ποσοτικά στοιχεία του e-KOUROS με τη συμμετοχή γυναικών ανά άθλημα (π.χ. οι αθλήτριες της πετοσφαίρισης ήταν πέρυσι 24.172, ενώ της καλαθοσφαίρισης ήταν 13.047), καθώς και από τις επιδόσεις τους των τελευταίων ετών.

Η κατανομή, λοιπόν, των χρημάτων από το στοίχημα, μεταξύ των 5 ομαδικών πρωταθλημάτων γυναικών, επικαιροποιήθηκε φέτος, που είχαμε πλήρη εικόνα από τo e-KOUROS, χωρίς, μάλιστα, κάποιο άθλημα να πάρει λιγότερα απ’ όσα ήδη εισέπραττε έως πέρυσι, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟ 2025 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟ 2026 Καλαθοσφαίριση 24,3% 1.072.278€ 21,5% 1.116.741€ Ποδόσφαιρο 21,5% 948.554€ 20,1% 1.043.910€ Πετοσφαίριση 20,55% 907.312€ 21,5% 1.116.741€ Υδατοσφαίριση 18,7% 824.829€ 21% 1.092.464€ Χειροσφαίριση 14,95% 659.863€ 15,9% 825.417€ ΣΥΝΟΛΟ 100% 4.412.836€ 100% 5.195.273€

Επιπλέον, ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι συγκρίνετε την καλαθοσφαίριση με «άλλο άθλημα», όπως γράφετε, ακατανόμαστο από σας, αλλά προφανώς εννοείται την υδατοσφαίριση, που τάχα έχει «προνομιακή μεταχείριση» και δείχνουμε αθλητική μεροληψία. Επί τούτου, να σας επισημάνω τα εξής:

Ο βασικότερος λόγος χρηματοδότησης των εθνικών κατηγοριών είναι προκειμένου να μπορούν να έχουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, από το οποίο θα επωφελείται και ο ελληνικός αθλητισμός. Το επίπεδο του πρωταθλήματος θέλουμε να είναι υψηλό, διότι αυτό αντανακλά και στην παρουσία των Εθνικών ομάδων, καθότι οι Ελληνίδες αθλήτριες συμμετέχουν σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αυτό έχει αντίκτυπο και στην εικόνα της Εθνικής ομάδας.

Ακολουθεί ένας συγκριτικός πίνακας με τα στοιχεία από το πρόγραμμα ΧΙΛΩΝ για τις διεθνείς διακρίσεις στην καλαθοσφαίριση και υδατοσφαίριση γυναικών, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Πρόκειται ουσιαστικά για αθλήτριες οι οποίες αγωνίζονται σε Α1 και Α2 των αντίστοιχων πρωταθλημάτων.

Θέση από 1-8 στην πιο πρόσφατη διοργάνωση Καλαθοσφαίριση Υδατοσφαίριση Ολυμπιακοί Αγώνες – 7η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών – 1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεων Γυναικών – 3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων – 2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων – 5η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών – 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεων Γυναικών – 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων – 2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων – 2η

Είναι φανερό λοιπόν ότι αυτό που θα έπρεπε να σας προβληματίσει δεν είναι το γιατί το ποσοστό εξορθολογίστηκε, αλλά γιατί τα πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης γυναικών δεν οδηγούν σε κάποιες έστω επιτυχίες εισόδου στην 8άδα μεγάλων διοργανώσεων όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Η καλαθοσφαίριση και η υδατοσφαίριση (όπως και η πετοσφαίριση, το ποδόσφαιρο και η χειροσφαίριση) είναι Ολυμπιακά αθλήματα. Την Πολιτεία την ενδιαφέρει να ενισχύει τις ομάδες για να έχουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, που αυτό θα έχει αντίκτυπο στις εθνικές ομάδες. Δεν είναι λοιπόν καλή ιδέα να απαξιώνετε οποιοδήποτε εγχώριο πρωτάθλημα και οποιοδήποτε άθλημα στο οποίο η Ελλάδα είναι η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και είναι στις πρώτες θέσεις σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Επίσης, όπως σωστά αναφέρετε, το άθλημα της καλαθοσφαίρισης έχει δημοτικότητα άρα και μεγαλύτερη ευχέρεια προσέλκυσης χορηγών και φιλάθλων ώστε να έχουν οι ομάδες της ευκαιρίες άντλησης περισσότερων πόρων. Η Πολιτεία ασφαλώς και δεν βάζει το κριτήριο της «εμπορικότητας» ως κριτήριο χρηματοδότησης. Αντίστοιχα, το γεγονός του brain drain που αναφέρετε είναι ένα κριτήριο που θα πρέπει να απασχολήσει την Ομοσπονδία σας ακριβώς σε σχέση με τον αριθμό των ξένων παικτριών που επιτρέπονται σε ελληνικούς συλλόγους και παίρνουν τη θέση των Ελληνίδων.

Για τις ευρωπαϊκές διακρίσεις τις οποίες επικαλείστε, υπάρχει ήδη ξεχωριστή γενναία χρηματοδότηση, την οποία απολαμβάνουν και αξιοποιούν οι ομάδες καλαθοσφαίρισης γυναικών των Αθηναϊκού, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Παναθλητικού και ΠΑΣ Γιάννενα) που μοιράζονται επιπλέον 233.236€.

Σε ότι αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις όπως έχει αποδείξει η Πολιτεία είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισής τους.

Κλείνοντας, είναι πραγματικά άξιο απορίας το γεγονός ότι την επιστολή σας την συνυπογράφουν πολυαθλητικά σωματεία τα οποία περιλαμβάνουν και άλλα αθλήματα, τα οποία ευθέως απαξιώνετε στην επιστολή σας.

Στη διάθεσή σας για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε θεσμικά την καλαθοσφαίριση γυναικών να βελτιώσει τη θέση της στο διεθνές στερέωμα.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς».

Αναλυτικά η απάντηση:

«Κύριε Υπουργέ.

με μεγάλη προσοχή διάβασα την απάντησή σας στην επιστολή που σας στείλαμε και νομίζω πως είτε οι υπάλληλοι σας, σας έχουν παραπληροφορήσει είτε κάπου έχετε μπερδευτεί.

Τα κριτήρια χρηματοδότησης που αναφέρετε δεν είναι των ομάδων αλλά των Ομοσπονδιών που η κατανομή ακόμα δεν έχει γίνει και την αναμένουμε.

Ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών του κάθε αθλήματος καθως και οι επιτυχίες των Εθνικών ομάδων είναι τα κριτήρια χρηματοδότησης των Ομοσπονδιών με βάση το σύστημα αξιολόγησης Χείλων.

Το ποσοστό χρηματοδότησης των διαφόρων πρωταθλημάτων όπως πολύ καλά γνωρίζετε δεν έχει να κάνει με αυτά τα κριτήρια αλλά αποκλειστικα με την απήχηση πρωταθλήματος και το κόστος βιωσιμότητας των ομάδων.

Αλλιώς, αν αυτά δεν είναι τα κριτήρια κατανομής, για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η τεράστια αλλά δίκαιη διαφορά μεταξύ της Super League στο ποδόσφαιρο και της Basket League στο μπάσκετ; Με τη λογική που μου απαντήσατε κύριε Υπουργέ θα έπρεπε τα ποσά να είναι τα ίδια για να μην πω ότι στη Basket League θα έπρεπε να είναι περισσότερα.

Προσωπικά σέβομαι όλα τα αθλήματα και όλα τα Σωματεία όπως επίσης και το κόπο των αθλητών και των αθλητριών σε όλες τις ομάδες. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρόκειται ως Πρόεδρος της ΕΟΚ να δεχθώ υποβάθμιση αθλήματος και τετελεσμένα από τη πλευρά του Υπουργείου Αθλητισμού το οποίο σέβομαι και στο οποίο υπαγόμαστε.

Τα 900 Σωματεία που εκπροσωπώ και που με τίμησαν με τη ψήφο τους περιμένουν από εμένα να τα υπερασπιστώ και να τα υποστηρίξω. Και αυτό ακριβώς κάνω τόσα χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω. Γιαυτό το λόγο κύριε Υπουργέ συντάσσομαι πλήρως με τα ερωτήματα που σας κατέθεσαν τα 36 απο τα 37 Σωματεία των Εθνικών κατηγοριών του μπάσκετ γυναικών και σας ρωτώ και εγώ προσωπικά ξεκάθαρα και δυνατά: Για ποιο λόγο κύριε Υπουργέ το μπάσκετ γυναικών τιμωρείται από τη κατανομή που αυθαίρετα θεσπίσατε φέτος;

Τα Σωματεία που εκπροσωπώ περιμένουν την απάντηση σας».