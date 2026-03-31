Ο Στέφανος Κασσελάκης τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Twitter σχετικά με το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας του Τόμας Γουόκαπ.

Στην ανάρτησή του, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως υπερβολική, εκφράζοντας τη διαφωνία του και αφήνοντας αιχμές για τη σκοπιμότητά της.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο μήνυμά του:

«Η κατάθεση αίτησης ανάκλησης της ελληνικής ιθαγένειας εκ μέρους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του καλοσθαιριστή Τόμας Γουόκαπ, τρία χρόνια μετά την τιμητική πολιτογράφησή του ως Έλληνα, ο οποίος μάλιστα έχει φορέσει την φανέλα της Εθνικής Ομάδας και της Ολυμπιακής Ομάδας μπάσκετ και έχει υπηρετήσει και στις ένοπλες δυνάμεις, στερείται κάθε λογικής και νομικής βάσης.Πρόκειται για μια ακραία ενέργεια, η οποία υπονομεύει το υπόβαθρο της ίδιας της τιμητικής πολιτογράφησης και, εν προκειμένω, για έναν αθλητή που είναι ενεργός και μπορεί να συμβάλει περαιτέρω σε υψηλές διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας τα επόμενα χρόνια».

Η ανάρτησή του:

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) March 31, 2026