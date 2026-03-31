Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε την περασμένη Πέμπτη, 26 Μαρτίου, αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ανακληθεί το ελληνικό διαβατήριο που έχει δοθεί στον Τόμας Γουόκαπ.

Μάλιστα όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια μετά τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου, στην οποία στάθηκε στους Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ για τους οποίους είπε πως ενώ κατέχουν ελληνικά διαβατήρια δεν παίζουν ταυτόχρονα στην Εθνική ομάδα.

Η αίτηση που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς το Υπουργείο Εσωτερικών:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει καταθέσει αίτηση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας την ανάκληση της τιμητικής πολιτογράφησης του αθλητή της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ειδικότερα, με το από 18.4.2023 προεδρικό διάταγμα ο ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ πολιτογραφήθηκε Έλληνας μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας τις τιμητικής πολιτογράφησης με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθότι κρίθηκε ότι μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας δύναται να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ νομίμως υποστηρίζει ότι η αβέβαιη και δυνητική προσφορά ενός προσώπου στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης δεν συνιστά κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας λόγο τιμητικής του πολιτογράφησης, καθότι ο νόμος κάνει λόγο για ΗΔΗ τετελεσμένη προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στην Χώρα, ώστε να έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου η συμβολή του στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας και να δικαιολογηθεί η κατ’ εξαίρεση απονομή εις αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, ως φόρος τιμής σε αυτή την ΗΔΗ αποδεδειγμένη προσφορά.