«Ραγίζουν» καρδιές η σύζυγος και η εγγονή του 78χρονου Στέργιου Βλάχου από τα Σέρβια Κοζάνης, που αγνοείται από το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, όταν έφυγε για μία βόλτα στο χωριό, χωρίς όμως να επιστρέψει.

Οι ώρες περνούν, η αγωνία κορυφώνεται και οι δικοί του άνθρωποι ζουν έναν ατελείωτο εφιάλτη, αναζητώντας έστω ένα σημάδι ζωής. Μέσα από την εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ», απευθύνουν δραματική έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να βοηθήσει, προκειμένου να βρεθεί ένα ίχνος του αγνοούμενου οικογενειάρχη εμπόρου.

«Ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί, όπως κάθε μέρα. Ήπιαμε μαζί τον καφέ μας και βγήκαμε στην αυλή. Εγώ άπλωνα τα ρούχα και ο σύζυγός μου καθόταν εδώ. Μπήκα για λίγο μέσα να μαγειρέψω και όταν ξαναβγήκα, είχε εξαφανιστεί. Από εκείνη την στιγμή τρελαθήκαμε από την αγωνία μας. Όλο το χωριό βγήκε να τον ψάξει. Μικρά παιδιά φώναζαν στους δρόμους “Στέργιο, πού είσαι;”. Είχαμε ελπίδες ότι θα βρεθεί κάποιο ίχνος, αλλά τίποτα. Την επόμενη μέρα έφεραν και ειδικά σκυλιά, όμως ούτε τότε βρέθηκε κάτι. Είμαστε παντρεμένοι από το 1969. Κάθομαι και κοιτάζω γύρω μου νομίζοντας πως θα τον δω να επιστρέφει. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Αχ Θεέ μου», λέει σπαρακτικά η σύζυγός του, Σταματία Βλάχου, από την αυλή του σπιτιού τους.

Η εγγονή τους, Σταματία Δανηλοπούλου, πίστευε ότι ο παππούς της θα είχε εντοπιστεί από τις πρώτες κιόλας ώρες. «Έχουμε ένα χωράφι στα Σέρβια, όπου παλαιότερα πήγαινε συχνά και θεωρήσαμε πιθανό να κινήθηκε προς τα εκεί. Ψάξαμε όλους τους δρόμους που θα μπορούσε να ακολουθήσει, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του. Ενημερώσαμε αμέσως τους συγχωριανούς μέσω ομάδας στο Viber, κινητοποιήθηκε όλο το χωριό, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και η γιαγιά μου έδωσε κατάθεση. Από τότε ψάχνουμε ασταμάτητα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Από την στιγμή που δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε. Μήπως τον παρέσυρε κάποιο αυτοκίνητο;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε στο χωριό του αγνοούμενου Στέργιου Βλάχου και συνομίλησε με στενό φίλο του, κοντά στον δρόμο που οδηγεί προς το Βελβεντό Κοζάνης. Είναι το σημείο, όπου σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού διερχόμενου φορτηγού, ενδέχεται να βρέθηκε ο Στέργιος το βράδυ της εξαφάνισής του. «Ο Στέργιος είναι ιδιαίτερα κοινωνικός, άνθρωπος της αγοράς, που τα τελευταία χρόνια δούλευε σε παζάρια και λαϊκές αγορές. Ήταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, χόρευε καταπληκτικά και όλοι τον καμαρώναμε. Μέχρι πρόσφατα συμμετείχε ενεργά και στις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ. Μας πονάει πολύ που σήμερα αγνοείται και τον αναζητούμε παντού. Εξετάσαμε προσεκτικά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και, παρότι δεν φάνηκε κάποιος πεζός, μας έκανε εντύπωση κάτι πολύ συγκεκριμένο. Περίπου στις 9:50 το βράδυ, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά στον δρόμο, ξαφνικά φρενάρει απότομα, χωρίς εμφανή λόγο, στο σημείο κοντά στην κολώνα της ΔΕΗ που βλέπετε. Η κίνηση αυτή αποτυπώνεται έμμεσα από τα φώτα του οχήματος, μέσα από τις συστάδες των δέντρων και έτσι το αντιληφθήκαμε κι εμείς», αναφέρει χαρακτηριστικά.