Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media δείχνει έναν ξεχειλισμένο κάδο με κόκκινα κουτιά, pins και αναμνηστικά δίπλα στη σκάλα του Air Force One. Η λεζάντα που τη συνοδεύει υποστηρίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ «ξεφορτώθηκε» περιφρονητικά τα δώρα των Κινέζων πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο.

American staff took everything Chinese officials handed out – credentials, burner phones from WH staff, pins for delegation – collected them before we got on AF1 and threw them in a bin at bottom at stairs. Nothing from China allowed on the plane. We’re taking off shortly for… — Emily Goodin (@Emilylgoodin) May 15, 2026

Ωστόσο, η πραγματικότητα πίσω από το κλικ δεν κρύβει κάποια διπλωματική προσβολή, αλλά τα εξαιρετικά αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας των ΗΠΑ και τον φόβο για ψηφιακή κατασκοπεία.

Η «ζώνη απολύμανσης» στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα και ανταποκριτές που ακολουθούσαν την αμερικανική αποστολή, αυτό που κατέγραψε ο φακός είναι μια τυπική διαδικασία «καθαρισμού». Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υποχρέωσαν τα μέλη της συνοδείας του Προέδρου να απορρίψουν οποιοδήποτε αντικείμενο τους δόθηκε από τις κινεζικές αρχές πριν επιβιβαστούν στο αεροσκάφος.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατέληξαν στον κάδο ήταν:

* Προσωρινά κινητά τηλέφωνα (burner phones): Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για το διάστημα της παραμονής στην Κίνα.

* Ηλεκτρονικές διαπιστεύσεις: Badges και κάρτες εισόδου που δόθηκαν από τους οικοδεσπότες.

* Αναμνηστικά pins και σουβενίρ: Ακόμη και φαινομενικά αθώα αντικείμενα που θα μπορούσαν να φέρουν μικροτσίπ παρακολούθησης.

H viral φωτογραφία, πιθανότατα προϊόν ΑΙ

Ο φόβος του «Δούρειου Ίππου»

Η απόφαση δεν είχε συμβολικό χαρακτήρα. Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν πρωτόκολλα «μηδενικής εμπιστοσύνης» σε χώρες με υψηλή τεχνολογική ικανότητα παρακολούθησης. Η ανησυχία των υπηρεσιών ασφαλείας είναι ότι λογισμικό υποκλοπής ή συσκευές εντοπισμού μπορούν να ενσωματωθούν ακόμη και σε ένα αναμνηστικό δώρο.

Για τον λόγο αυτό, στήνεται μια άτυπη «ζώνη απολύμανσης» δίπλα στο αεροπλάνο, ώστε τίποτα που προέρχεται από την τοπική πηγή να μην μολύνει το ασφαλές περιβάλλον του Air Force One.

Τι δεν ισχύει στην viral ανάρτηση

Παρά την αφήγηση που κυριαρχεί στο διαδίκτυο, υπάρχουν τρία σημεία που καταρρίπτουν το σενάριο της «προσβολής»:

1. Δεν ήταν κίνηση του Τραμπ: Η απόρριψη αφορούσε τον εξοπλισμό και τα αναμνηστικά των μελών της αποστολής, όχι προσωπικά δώρα του Προέδρου.

2. Τα επίσημα δώρα διασώζονται: Τα κρατικά δώρα διπλωματικού χαρακτήρα ακολουθούν διαφορετική, ελεγχόμενη οδό μεταφοράς και δεν καταλήγουν σε κοινούς κάδους.

3. Διαδικασία ρουτίνας: Παρόμοιες κινήσεις γίνονται συχνά σε επισκέψεις σε χώρες που θεωρούνται «ψηφιακά εχθρικές», ανεξάρτητα από το κλίμα των συνομιλιών.

Η εικόνα, τελικά, δεν αποτυπώνει μια διπλωματική ρήξη, αλλά το κλίμα βαθιάς καχυποψίας που επικρατεί στην εποχή του κυβερνοπολέμου, όπου ακόμη και ένα pins μπορεί να αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια