Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από το Ισραήλ να αποδεσμεύσει μέρος των φορολογικών εσόδων που παρακρατά από την Παλαιστινιακή Αρχή, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το μεταπολεμικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το Reuters.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα υποβάλει επίσημο αίτημα προς το Ισραήλ. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συζητήσεις επισημαίνουν ότι μέρος των χρημάτων θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε μεταβατική κυβέρνηση της Γάζας με αμερικανική στήριξη, ενώ άλλο μέρος θα αποδιδόταν στην Παλαιστινιακή Αρχή υπό την προϋπόθεση υλοποίησης μεταρρυθμίσεων.

Η Παλαιστινιακή Αρχή εκτιμά ότι τα φορολογικά έσοδα που παρακρατά το Ισραήλ ανέρχονται σε περίπου 5 δισ. δολάρια.

Η πιθανή αξιοποίηση παλαιστινιακών φορολογικών πόρων για την ανοικοδόμηση της Γάζας, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της παλαιστινιακής ηγεσίας στον σχεδιασμό, ενδέχεται να αποδυναμώσει περαιτέρω την Παλαιστινιακή Αρχή. Η τελευταία αντιμετωπίζει ήδη σοβαρή οικονομική κρίση στη Δυτική Όχθη λόγω της συνεχιζόμενης παρακράτησης των εσόδων από το Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή διατηρεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση στη Δυτική Όχθη και δεν έχει έλεγχο στη Γάζα από το 2007, όταν εκδιώχθηκε από τη Χαμάς έπειτα από σύντομη ένοπλη σύγκρουση.

Στάσιμο το μεταπολεμικό σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα παραμένει στάσιμο, καθώς η Χαμάς αρνείται να καταθέσει τα όπλα και οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται, υπονομεύοντας την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Οκτώβριο.

Το Συμβούλιο Ειρήνης απέφυγε να σχολιάσει αν εξετάζεται επίσημα η αξιοποίηση των παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων για τη χρηματοδότηση του σχεδίου Τραμπ. Αξιωματούχος του οργανισμού ανέφερε ότι έχουν ζητηθεί πόροι από όλες τις πλευρές για τη στήριξη του σχεδίου ανοικοδόμησης, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισ. δολάρια.

«Αυτό περιλαμβάνει και την Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρήματα που παραμένουν σε έναν τραπεζικό λογαριασμό δεν βοηθούν στην υλοποίηση του σχεδίου των 20 σημείων του προέδρου», τόνισε ο αξιωματούχος.

Το ζήτημα των παρακρατημένων εσόδων

Η αναφορά φαίνεται να αφορά τα φορολογικά έσοδα της Παλαιστινιακής Αρχής που παρακρατά το Ισραήλ, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας διαμάχης για τις πληρωμές που καταβάλλει η ΠΑ σε Παλαιστινίους κρατούμενους και στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις.

Το Ισραήλ εισπράττει δασμούς και φόρους επί των εισαγόμενων προϊόντων για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής και, βάσει συμφωνίας, οφείλει να μεταφέρει τα έσοδα αυτά στην ΠΑ. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία δημοσίων υπαλλήλων και τη χρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν ποιο ποσό εξετάζει η Ουάσιγκτον να ζητήσει από το Ισραήλ να μεταφέρει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ πιέζουν εδώ και χρόνια την Παλαιστινιακή Αρχή να καταργήσει τις πληρωμές προς κρατούμενους και οικογένειες νεκρών Παλαιστινίων, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούν ως κίνητρο βίας. Οι Παλαιστίνιοι, αντίθετα, τις θεωρούν μορφή κοινωνικής πρόνοιας για ανθρώπους που αντιμετωπίζονται ως «εθνικοί ήρωες».

Οικονομική κρίση στη Δυτική Όχθη

Υπό αμερικανική πίεση, η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2025 αλλαγές στο σύστημα πληρωμών, ωστόσο η Ουάσιγκτον έκρινε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν ήταν επαρκείς. Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ συνέχισε να παρακρατά τα φορολογικά έσοδα, τα οποία σύμφωνα με Παλαιστινίους αξιωματούχους έχουν φτάσει τα 5 δισ. δολάρια, ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ετήσιου προϋπολογισμού της ΠΑ.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει βαθιά οικονομική κρίση στη Δυτική Όχθη, με την Παλαιστινιακή Αρχή να αναγκάζεται να μειώσει μισθούς χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Ο ρόλος του Συμβουλίου Ειρήνης

Το Ισραήλ έχει αποδεχθεί αμερικανική πρόσκληση να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει προσκληθεί. Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, τη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο θα αναλάβει ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών υπό την ονομασία «Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας», μόλις η Χαμάς καταθέσει τα όπλα.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, δήλωσε από την Ιερουσαλήμ ότι ο σχεδιασμός της ανοικοδόμησης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. «Προχωρούμε τομέα προς τομέα. Κοστολογούμε έργα, συντονιζόμαστε με δωρητές και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ουσιαστικά μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», σημείωσε, χωρίς να αναφερθεί στο ζήτημα των φορολογικών εσόδων.