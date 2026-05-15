Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως κάτω από τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Israel Antiquities Authority (IAA). Κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά στο Κιμπούτζ Ραμάτ Ράχελ, εργάτες εντόπισαν τυχαία την είσοδο μιας μυστηριώδους υπόγειας σήραγγας.

Η σήραγγα, ύψους περίπου 5 μέτρων και πλάτους 3,5 μέτρων, φαίνεται πως κάποτε ήταν προσβάσιμη μέσω μιας σκάλας λαξευμένης στον βράχο. Αρχικά οι ερευνητές θεώρησαν ότι επρόκειτο για τμήμα αρχαίου υδραυλικού έργου, που χρησιμοποιούνταν για την πρόσβαση σε υπόγειες πηγές νερού.

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή απορρίφθηκε, καθώς οι τοίχοι της σήραγγας δεν ήταν επιχρισμένοι με ασβέστη, όπως συνέβαινε συνήθως σε τέτοιες κατασκευές. Επιπλέον, οι γεωλόγοι δεν εντόπισαν ίχνη υπόγειων υδάτων στην περιοχή.

Οι ειδικοί εκτιμούν πλέον ότι η σήραγγα μπορεί να είχε λαξευθεί για την εξόρυξη κιμωλίας, κατάλληλης για την παραγωγή δομικών λίθων ή ασβέστη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί ευρήματα που να επιτρέπουν τον ακριβή χρονολογικό προσδιορισμό της κατασκευής, αν και πιθανώς συνδέεται με δύο γειτονικές θέσεις της Εποχής του Σιδήρου, που χρονολογούνται στην πρώτη χιλιετία π.Χ.

«Η ανακάλυψη αυτή προστίθεται σε πολλές άλλες που έρχονται καθημερινά στο φως στην πόλη», δήλωσε ο αρχαιολόγος της IAA, Amit Re’em. «Συνήθως έχουμε εξηγήσεις για τα ευρήματα που αποκαλύπτουμε, αλλά μερικές φορές, όπως και τώρα, στεκόμαστε έκπληκτοι και θαυμασμένοι».