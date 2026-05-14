Σχεδόν μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή τους το 1977, τα δίδυμα σκάφη Voyager 1 και Voyager 2 βρίσκονται αντιμέτωπα με το αναπόφευκτο τέλος τους, καθώς οι γεννήτριες πλουτωνίου που τα τροφοδοτούν χάνουν ισχύ με ρυθμό τεσσάρων βατ ετησίως. Ωστόσο, η NASA δεν είναι έτοιμη να τα εγκαταλείψει στην παγωμένη άβυσσο. Οι μηχανικοί του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) σχεδίασαν και θέτουν σε εφαρμογή μια παράτολμη στρατηγική «όλα ή τίποτα», με την εσωτερική ονομασία «Big Bang», στοχεύοντας να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των αποστολών μέχρι τη δεκαετία του 2030.

Το σχέδιο θυμίζει λεπτή χειρουργική επέμβαση σε απόσταση δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Η επιχείρηση προβλέπει την απενεργοποίηση τριών θερμαντικών συσκευών που προστατεύουν τις γραμμές καυσίμου από το πάγωμα και την αντικατάστασή τους από εναλλακτικά συστήματα που καταναλώνουν δέκα βατ λιγότερη ενέργεια. Αυτή η μικρή εξοικονόμηση είναι κρίσιμη, καθώς το περιθώριο ισχύος στα σκάφη είναι πλέον ελάχιστο και η ανάγκη για λειτουργία του ραδιοπομπού, που απαιτεί 200 βατ, στραγγίζει κάθε απόθεμα. Αν η μανούβρα πετύχει, θα επιτρέψει στα επιστημονικά όργανα των Voyager να παραμείνουν αναμμένα για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, καθυστερώντας την ολοκληρωτική «σιωπή».

Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, καθώς η επικοινωνία με το Voyager 1 απαιτεί σχεδόν 24 ώρες για να φτάσει το σήμα από τη Γη, καθιστώντας κάθε εντολή μια διαδικασία με υψηλό ρίσκο. Παρά την παλαιότητα των συστημάτων τους και τη συνεχή φθορά από την κοσμική ακτινοβολία, τα σκάφη συνεχίζουν να ανατρέπουν τα επιστημονικά δεδομένα.

Πρόσφατες αναλύσεις παλαιών δεδομένων από το πέρασμα του Voyager 2 από τον Ουρανό το 1986 αποκάλυψαν ότι η εικόνα που είχαμε για τον πλανήτη ήταν αποτέλεσμα μιας σπάνιας ηλιακής καταιγίδας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για την ύπαρξη υπόγειων ωκεανών στα φεγγάρια του.

Ο τελικός στόχος της NASA είναι τα Voyager να φτάσουν το ορόσημο των 200 Αστρονομικών Μονάδων (UA) γύρω στο έτος 2035. Αν και κανείς δεν περίμενε ότι αυτές οι μηχανές θα άντεχαν 50 χρόνια στο διάστημα, η «καλή μηχανική» και η τύχη ίσως τους επιτρέψουν να συνεχίσουν το μοναχικό τους ταξίδι στο μεσοαστρικό κενό για ακόμη μια δεκαετία, στέλνοντας πολύτιμες πληροφορίες από εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ κανένα άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα.