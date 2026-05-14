Οσοι είχαν απορία για το πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στην Τούμπα μετά το… ξεφάντωμα της Κυριακής, πήραν την απάντησή τους χθες στην Τούμπα. Η Ενωση, παρότι βαθμολογικά αδιάφορη, ήταν ανώτερη από τον ΠΑΟΚ που «καιγόταν» για τη νίκη και αν ήταν λίγο πιο εύστοχη σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να έχει πάρει και το τρίποντο.

Εστω και έτσι, με αυτό το 1-1 η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρέμεινε αήττητη για 23ο σερί ματς στο πρωτάθλημα και ετοιμάζεται για τη φιέστα της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί όπου θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει ακόμα μία καλή εμφάνιση και να κλείσει με νίκη μία υπέροχη σεζόν.

«Δεχθήκαμε ένα αφελές γκολ, δεδομένου ότι πριν από τρεις ημέρες είχαμε μια σημαντική αναμέτρηση, οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά. Το γκολ που πετύχαμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα build up. Είχαμε κάποιες απουσίες αλλά ποτέ δεν «κλαίμε», ούτε μεμψιμοιρούμε γι’ αυτό», είπε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Νίκολιτς που έδωσε την ευκαιρία στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να παίξει για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Ο ιταλός τερματοφύλακας ήταν σταθερός και αποτελεσματικός όσες φορές χρειάστηκε να επέμβει, κάτι που δεν είναι εύκολο αν αναλογιστεί κανείς πόσο καιρό είχε να παίξει σε επίσημο παιχνίδι.

Από τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο είχε να αγωνιστεί ο Μπρινιόλι που δεν έδειξε επηρεασμένος από την αποχή.

Νίκολιτς: Αφελές το γκολ

«Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, ήταν αφελές το γκολ που δεχθήκαμε, αλλά η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια στην ομάδα συνολικά. Συνεχίζουμε το αήττητο σερί από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα. Μας έλειψε αυτό το 5-10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν που θα μας βοηθούσε να κλείσουμε τον αγώνα, είχαμε πολλές ευκαιρίες», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Νίκολιτς αναφερόμενος και στο εντυπωσιακό αήττητο της ομάδας του. Τέλος, ο σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό.

«Εχουμε μία μέρα παραπάνω για ξεκούραση να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελευταία αναμέτρηση του πρωταθλήματος, κόντρα στον Ολυμπιακό», σημείωσε ο Νίκολιτς. Στα αρνητικά για την ΑΕΚ ο τραυματισμός του Βάργκα που αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα από τον Λιούμπισιτς. Ο ούγγρος φορ είχε πόνους στη μέση ύστερα από ένα χτύπημα και μένει να δούμε αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Από την άλλη, ο Γιόβιτς που ήρθε από τον πάγκο, σκόραρε ξανά μετά τις 22 Μαρτίου και το 3-0 με την Κηφισιά. Ετσι έφτασε τα 17 γκολ στο πρωτάθλημα και είναι ένα πίσω από τον Ελ Κααμπί. Πιθανότατα οι δυο τους θα λύσουν τις… διαφορές τους την Κυριακή.

Επέμβαση ο Γκατσίνοβιτς

Στη συνέντευξη Τύπου ο Νίκολιτς αποκάλυψε πως ο Γκατσίνοβιτς έχει πρόβλημα στον μηνίσκο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση. Σε δύο με τρεις εβδομάδες θα είναι όμως έτοιμος, όπως ανέφερε ο Σέρβος.