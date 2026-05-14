Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Κίνα, καθώς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, οι προετοιμασίες για την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ο Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 40 συναντήσεις τα τελευταία χρόνια, με την πιο πρόσφατη να λαμβάνει χώρα στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο ηγέτες είχαν υπογράψει τον Φεβρουάριο του 2022 μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια», λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον στις παράλληλες κινήσεις των μεγάλων δυνάμεων.