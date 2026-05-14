Ένα ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 14 Μαΐου ανάμεσα σε ένα υποβρύχιο και ένα αλιευτικό. Το υποβρύχιο αντιμετώπισε ένα πρόβλημα και μπλέχτηκε με δίχτυα τράτας που έπλεε στην περιοχή μεταξύ Τήνου και Άνδρου.

Πρόκειται για υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο συμμετέχει στην άσκηση«Καταιγίς 26».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υποβρύχιο, ενώ βρισκόταν εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων, εντόπισε την παρουσία αλιευτικού σκάφους σε μικρή απόσταση. Το πλήρωμα προχώρησε άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Η άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού περιλαμβάνει ρεαλιστικά επιχειρησιακά σενάρια, στα οποία οι μονάδες του Αρχηγείου Στόλου εκπαιδεύονται σε συνθήκες αυξημένης ναυτιλιακής δραστηριότητας. Τα υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές όπου η κίνηση πλοίων είναι ιδιαίτερα έντονη, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή ζημιά.