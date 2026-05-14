Μετά τον σάλο και την κατακραυγή, η Βάσια Αναστασίου, η αυτοπροσδιοριζόμενη ως αναπληρώτρια (sic) βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ, υποχρεώθηκε να ανακαλέσει την ξεκούδουνη δήλωσή της για το μαλλί του Αλέξη Καραμήτρου. Ηταν μια ατυχής διατύπωση, είπε η κ. Αναστασίου, και πρόσθεσε ότι δεν εκφράζει ούτε την ίδια ούτε το κόμμα της. Υπενθυμίζω ότι το επίμαχο σχόλιο της κ. Αναστασίου ήταν η υπόδειξη προς τον κ. Καραμήτρο να λουστεί και δεύτερη φορά, προκειμένου να σταθεροποιηθεί σωστά η βαφή στο μαλλί του.

Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε ακόμη ένα δείγμα ερασιτεχνισμού, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, καθώς και των καταστροφικών συνεπειών του. Το ΠΑΣΟΚ, διά της κ. Αναστασίου, έθιξε μεν ένα σοβαρότατο θέμα, το έθιξε όμως με τρόπο τόσο αδέξιο, ατεκμηρίωτο και αγοραίο, ώστε αντί να το αναδείξει το έθαψε! Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, τέτοια θέματα δεν κρίνονται εξ αποστάσεως, ούτε από φωτογραφίες, στις οποίες τα χρώματα σπανίως αποδίδονται με ακρίβεια. Αντί να σπεύσει η κ. Αναστασίου να ξεφωνίσει τον κ. Καραμήτρο, επί τη βάσει υποθέσεων, έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να συγκαλέσει επιτροπή ειδικών, προκειμένου να αποφανθεί επί του ζητήματος.

Προσωπικά, θα δεχόμουν με χαρά να συμμετάσχω, αφιλοκερδώς πάντα, και με τη συμβολή μου να ενισχύσω το επιστημονικό κύρος της, καθώς σεμνύνομαι ότι εισήγαγα στην Ελλάδα τον συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο. Μετά τη συγκρότησή της, η επιτροπή ειδικών όφειλε να προσκαλέσει τον κ. Καραμήτρο να προσέλθει, εφόσον το επιθυμεί, για να εξεταστεί από τους ειδικούς και μόνο τότε θα μπορούσε να έχει άποψη το ΠΑΣΟΚ για τη βαφή του κ. Καραμήτρου. Η επιστημονική τεκμηρίωση θα επέτρεπε μάλιστα στο ΠΑΣΟΚ να ασκήσει την κριτική του εποικοδομητικά. Να υποδείξει, δηλαδή, στον κ. Καραμήτρο τα λάθη του στην επιλογή της απόχρωσης ή τη διαδικασία της βαφής, ώστε να τα διορθώσει.

Αν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφω, τότε θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να απευθύνει τη μομφή του βαψομαλλιά στον κ. Καραμήτρο. Ετσι όπως χειρίστηκε το θέμα όμως, το έκαψε. Κρίμα! Και είναι κρίμα, γιατί το μαλλί του πρώην πρωθυπουργού είναι πολύ σοβαρότερο θέμα από τις πολιτικές που ευαγγελίζεται. Ισως το μόνο σοβαρό θέμα, σχετικά με την επιστροφή του στην πολιτική. Βλέποντας, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ να παραπατάει έτσι, αναρωτιέμαι τι τους συμβαίνει. Υποψιάζομαι ότι πρέπει να είναι ο ενθουσιασμός που τους έχει καταλάβει, ενόψει της βεβαίας ανάδειξης του ΠΑΣΟΚ ως πρώτου κόμματος στις επόμενες εκλογές – κάτι που οι «απατεώνες των δημοσκοπήσεων», όπως καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, προσπαθούν να κρύψουν. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα εξηγεί τη σύγχυση. Ελπίζω να το ξεπεράσουν σύντομα, διότι η χώρα τους περιμένει να την κυβερνήσουν.

ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ

Απολύτως σωστή και επιβεβλημένη ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης στην ανακάλυψη του ουκρανικού θαλάσσιου ντρόουν, που είχε εξοκείλει στη Λευκάδα. Από την πρώτη στιγμή, η Ελλάδα στάθηκε ανεπιφύλακτα στο πλευρό της Ουκρανίας, όταν κάποιοι άλλοι εύχονταν στους Ουκρανούς καλή τύχη και τους έστελναν κράνη. Εχουμε στείλει όπλα, χρήματα, έχουμε δεχθεί πρόσφυγες, έχουμε βοηθήσει και εξακολουθούμε να βοηθάμε παντοιοτρόπως. Ε, όχι λοιπόν να μας γράφουν και στο γνωστό σημείο! Ηταν δικαιολογημένα τα διαβήματα των υπουργών στα ευρωπαϊκά όργανα, ειδικά δε για την περίπτωση του Νίκου Δένδια, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας έκανε πολύ καλά και ανέβασε κατά τι παραπάνω τον τόνο, γιατί ο κ. Δένδιας είναι ο υπουργός εκείνος, που σε προσωπικό επίπεδο κάνει τη μεγαλύτερη θυσία προκειμένου να στηρίξει την Ουκρανία! Εντάξει;

Είναι ντροπή και ατιμία, λοιπόν, ιδιαίτερα έναντι του κ. Δένδια, οι φίλοι μας οι Ουκρανοί να περιφρονούν τόσο κατάφωρα την κυριαρχία μας. Γιατί, καλό είναι να μάθουν ότι, με τη λεγόμενη αμυντική διπλωματία, ο κ. Δένδιας έχει γυρίσει τον κόσμο ως VIP, όμως εξαιτίας του πολέμου δεν έχει επισκεφθεί καθόλου τη Ρωσία, ενώ προφανώς θα ήθελε. Μη βλέπετε που δεν το λέει από αξιοπρέπεια ο άνθρωπος και μπράβο του. Τέτοιο είναι το μέγεθος της θυσίας του. Αφήστε, δε, ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεται, για να αποφεύγει την εφίδρωση. Προσπαθεί, βλέπετε, να διατηρήσει καθαρή τη φανέλα για όταν θα γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Θα ήταν ανοίκειο να ξεκινήσει με βρώμικη φανέλα…