Ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε ανακοίνωση για την ανάκληση παρτίδας παξιμαδιών που διακινείται στην ελληνική αγορά, έπειτα από τον εντοπισμό αλλεργιογόνων ουσιών οι οποίες δεν αναγράφονταν σωστά στην ετικέτα.

Όπως επισημαίνει ο ΕΦΕΤ, τα συγκεκριμένα παξιμάδια κρίθηκαν μη ασφαλή, καθώς στην επισήμανση δεν αναφερόταν με σαφήνεια ότι περιέχουν αλεύρι σίτου. Το συστατικό αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με ευαισθησία στο σιτάρι. Επιπλέον, στην αγγλική ετικέτα η λέξη «wheat» δεν είχε επισημανθεί με τρόπο που να ξεχωρίζει ως αλλεργιογόνο στοιχείο.

Στην ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρεται ότι «το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα B’ – Χημικών κινδύνων τροφίμων & ειδικών αναλύσεων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το “αλεύρι” δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται, όπως προκύπτει από την επισήμανση στην αγγλική γλώσσα “wheat flour”, δηλαδή αλεύρι σίτου. Επιπλέον, στον κατάλογο συστατικών στην αγγλική γλώσσα, το αλλεργιογόνο συστατικό “wheat” δεν τονίζεται με είδος χαρακτήρων ώστε να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών».

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των παρτίδων του προϊόντος από τα ράφια και ήδη πραγματοποιούνται σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν αλλεργία στο σιτάρι ή στο αλεύρι σίτου και έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.