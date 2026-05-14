Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που κατηγορείται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία 54χρονου στην περιοχή Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το έγκλημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνεται να συνδέεται με φερόμενη κλοπή περιστεριών.

Την ίδια ώρα, ο 44χρονος που φέρεται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις Αρχές, πέταξαν τη σορό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες.

Κατά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Όπως φέρεται να είπε, «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενός μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία».

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε επίσης ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τον 44χρονο πριν από το περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές.