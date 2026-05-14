Από 444 ευρώ έως 12.182 ευρώ κινούνται τα αναδρομικά από τον επανυπολογισμό συντάξεων που συνεχίζει να εκτελεί ο ΕΦΚΑ. Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά. Περίπου 12.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να προσεγγίσει τις 39.000, καθώς συνεχίζεται η επεξεργασία φακέλων και η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων.

Ο επανυπολογισμός αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, όταν οι συντάξεις υπολογίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016). Με τον μεταγενέστερο νόμο Βρούτση αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν 30 και πλέον έτη ασφάλισης. Ετσι, ο ΕΦΚΑ προχωρά σε διορθώσεις συντάξεων, ενσωματώνοντας τα νέα ποσοστά και καταβάλλοντας τις αντίστοιχες αυξήσεις μαζί με τα αναδρομικά από το 2019. Τα λάθη εντοπίζονται κυρίως σε στοιχεία που αφορούν τον χρόνο ασφάλισης ή τις συντάξιμες αποδοχές, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί σωστά στις αρχικές αποφάσεις. Μετά τον επανέλεγχο, ο ΕΦΚΑ προχώρησε σε διορθώσεις και συνεχίζει την καταβολή των αναδρομικών διαφορών.

Μια ακόμη κατηγορία αφορά συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία έως το 2016. Σε αρκετές περιπτώσεις, κατά την απονομή της σύνταξης καταβλήθηκε μόνο το βασικό ποσό, χωρίς την προσαύξηση που προκύπτει από τις εισφορές στο δεύτερο Ταμείο. Η προσαύξηση αυτή μπορεί να φτάσει έως και τα 400 ευρώ τον μήνα.

Ηδη την περασμένη εβδομάδα έγινε η καταβολή αναδρομικών σε 1.068 συνταξιούχους, τα οποία αφορούν την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανήλθε σε 2.855.659,07 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά προήλθαν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο έλεγχος των φακέλων συνεχίζεται.

Οι βασικές κατηγορίες

Ειδικότερα, οι βασικές κατηγορίες συνταξιούχων που οδηγούν σε αυξήσεις είναι οι εξής:

Συντάξεις με ελλιπή καταγραφή διαδοχικής ασφάλισης, όπου δεν είχαν συνυπολογιστεί όλα τα έτη. Το όφελος κυμαίνεται από 40 έως 80 ευρώ τον μήνα.

τον μήνα. Συνταξιούχοι σε βαρέα και ανθυγιεινά, που δεν είχαν λάβει την προβλεπόμενη προσαύξηση. Εδώ η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και τα 150 ευρώ.

Η παράλληλη ασφάλιση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν από τις 13/5/2016), που με 16 έτη δικαιούνται δεύτερη σύνταξη, και οι νέοι (μετά την ημερομηνία αυτή), που λαμβάνουν προσαύξηση έως και 338 ευρώ.

Η πολλαπλή ασφάλιση αφορά περιπτώσεις με εισφορές σε περισσότερα από ένα Ταμεία ή εργοδότες, με αυξήσεις που φτάνουν τα 50-100 ευρώ.

Ο πρόσθετος χρόνος ασφάλισης που εντοπίζεται εκ των υστέρων (έως και 12 μήνες) οδηγεί σε αυξήσεις 30 έως 90 ευρώ, μαζί με αναδρομικά από το 2019.

Σε περιπτώσεις εντοπισμού «χαμένων» ενσήμων μετά την αρχική απόφαση, η σύνταξη επανυπολογίζεται σε υψηλότερα επίπεδα.

Τέλος, συνταξιούχοι με πολλαπλή απασχόληση μετά το 2017 βλέπουν αύξηση έως και 120 ευρώ, καθώς συνυπολογίζονται ταυτόχρονοι μισθοί.

Ποιοι δικαιούνται

Αναδρομικά δικαιούνται και οι παρακάτω κατηγορίες: