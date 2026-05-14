Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.289,61 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,98%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.300,69 μονάδες (+1,47%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 58,18 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,38%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+4,18%), Elvalhalcor (+3,11%), της ΕΥΔΑΠ (+3,11%), της Viohalco (+2,44%) και της Alpha Bank (+2,35%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,12%), των ΕΛΠΕ (-0,90%) και της Motor Oil (-0,73%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 1.569.737 και 881.410 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 10,29 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 4,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 72 μετοχές, 34 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: CPI (+6,25%) και Κέκροψ (+6,06%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΟΛΘ(-4,48%) και Παπουτσάνης (-2,66%).