Σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων και οικονομικής αβεβαιότητας , η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας – ΟΤΟΕ ανακοινώνει την υλοποίηση μιας κορυφαίας κατάκτησης για τους εργαζόμενους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Με επίσημη ανακοίνωσή της στις 14 Μαΐου 2026 , η Ομοσπονδία ενημερώνει για την έναρξη εφαρμογής της νέας κλαδικής παροχής, η οποία έρχεται να αποκαταστήσει μέρος των μνημονιακών απωλειών.

Η συμφωνία, που επετεύχθη στο πλαίσιο της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. 2025-2027, περιλαμβάνει: Θεσμοθέτηση νέας ετήσιας παροχής, ίσης με το μισό (1/2) του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε τραπεζοϋπάλληλο. Συνολικές αυξήσεις 8,24% στην τριετία 2025-2027 στα κλαδικά επιδόματα. Ετήσια αύξηση 1,85% στο επίδομα πολυετούς υπηρεσίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (Νο 54), το οποίο περιγράφει αναλυτικά το σκεπτικό της διεκδίκησης, τον τρόπο υπολογισμού της νέας παροχής και τον αντίκτυπο που αναμένεται να έχει στο βιοτικό επίπεδο των 30.000 και πλέον εργαζομένων του κλάδου.

Συγκεκριμένα, η ΟΤΟΕ μεταξύ άλλων αναφέρει πως: «Με δεδομένες τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες που επηρεάζουν τα τελευταία χρόνια θετικά τον χρηματοπιστωτικό τομέα της εθνικής μας οικονομίας, με τα καθαρά κέρδη για τις Τράπεζες να ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ και τα business plans τους να προαναγγέλλουν επιταχυντική μάλιστα πιστωτική επέκταση και ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της κερδοφορίας, η Ο.Τ.Ο.Ε., τα Πρωτοβάθμια – Σωματεία Μέλη της και οι 30.000 και πλέον εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της περσινής διαπραγμάτευσης που είχαν με την εργοδότρια πλευρά των Τραπεζών, έθεσαν στόχο και πέτυχαν, πέραν των αυξήσεων του κλαδικού επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας 1,85% ανά έτος, κλαδικές αυξήσεις ποσοστιαίων και ποσοστοποιημένων ανά κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου επιδομάτων που καταβάλλονται βάσει της Σ.Σ.Ε. σε ύψος 8,24% στην τριετία 2025 – 2027, αλλά κ.λπ. εισοδηματικού και θεσμικού χαρακτήρα ενισχύσεις.

Επίσης, από φέτος, θεσμοθετήθηκε και μια νέα κλαδική παροχή βάσει της επίτευξης των αποτελεσμάτων της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης των Τραπεζών, ίσης, με το μισό (½) του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε τραπεζοϋπάλληλο, όπως αυτός υπολογίζεται (άθροιση βασικού μισθού – κλιμακίων, πολυετίας, συζύγου, τέκνων, πτυχίων και των άλλων επιδομάτων της Κλαδικής Σ.Σ.Ε.).

Έτσι, ύστερα από 13 χρόνια, μετά την κατάργηση του Επιδόματος Ισολογισμού στα χρόνια των μνημονίων, όλοι ανεξαιρέτως οι τραπεζοϋπάλληλοι ξεκίνησαν – αμέσως μετά τη διενέργεια των Γενικών Συνελεύσεων μετόχων των Τραπεζών – να λαμβάνουν την επιπρόσθετη των 14 μικτών τους μισθών προαναφερθείσα νέα παροχή, που, σε μια όντως δύσκολη συγκυρία, έρχεται να ενισχύσει το εισοδηματικό status quo των εργαζομένων στον επαγγελματικό μας κλάδο, περιορίζοντας, ταυτόχρονα, στο μέτρο πάντα του δυνατού, την οικονομική και την γενικότερη πίεση που ασκείται στην καθημερινότητα του βίου τους και την κάλυψη των ζωτικών τους αναγκών.

Η θεσμοθέτηση του επιπλέον ετησίως καταβαλλομένου μισού (½) κλαδικού μισθού, αλλά και το συνολικό περιεχόμενο της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. 2025 – 2027 αποτελούν ένα ακόμα σοβαρό βήμα για τη βελτίωση των αμοιβών και των εργασιακών όρων στον κλάδο μας».