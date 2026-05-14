Με αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως η ναυτιλία, η κρουαζιέρα, τα ναυπηγεία, η ακτοπλοΐα, ο θαλάσσιος τουρισμός και το yachting, συνεχίζεται η προετοιμασία για την 56η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον Πειραιά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στον πολυχώρο εκδηλώσεων Castor Place (Κάστορος 48 και Ασκληπιού 5, Πειραιάς).

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, προσφέροντας πάνω από 900 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που συνδέονται με έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γαλάζιας οικονομίας, στη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές, στον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, στις υποθαλάσσιες τεχνολογίες, στις υπηρεσίες και στον εξοπλισμό.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, εργατοτεχνίτες και ελαιοχρωματιστές, χειριστές μηχανημάτων και CNC, ηλεκτροσυγκολλητές, ελασματουργοί, αμμοβολιστές-βαφείς, σωληνουργοί, ναυπηγοξυλουργοί, τορναδόροι, μηχανοδηγοί, εργάτες παραγωγής και αποθηκάριοι, οδηγοί, μάγειρες, ναυαγοστώστες, πωλητές, λογιστές και υπάλληλοι γραφείου, εμπορικοί αντιπρόσωποι, υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού, υπεύθυνοι ηλεκτρονικού εμπορίου, στελέχη πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης δικτύων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς διεθνώς, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές δυνατότητες και ενισχύοντας τη ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-galazia-oikonomia-pireas-2026.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επί τόπου αρχικές συνεντεύξεις και να γνωρίσουν από κοντά τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει ο κλάδος της Γαλάζιας Οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme