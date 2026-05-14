Την παράταση της προθεσμίας της υποβολής στοιχείων για την γ΄ φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον». (ολοκλήρωση και αποπληρωμή παρεμβάσεων) που αναμένεται να λήξει στις 18.05.2026 ζητά με επιστολή της η Ε.Σ.Α.μεΑ. και η υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την παράταση μεταφέροντας την αγωνία πολλών ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που αδυνατούν να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Δεδομένης τόσο της γενικευμένης ακρίβειας που επικρατεί όσον αφορά στην κάλυψη των καθημερινών βιοτικών αναγκών, όσο και του γνωστού γεγονότος ότι η αναπηρία/ χρόνια/σπάνια πάθηση επιφέρει επιπρόσθετο κόστος, πολλοί εξ αυτών αδυνατούν να καταβάλλουν το χρηματικό ποσό έως την ημερομηνία που έχει οριστεί. Λόγω αυτού, η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί αναγκαία την παράταση της εν λόγω προθεσμίας τουλάχιστον έως και τις 30.06.2026.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν σε μελλοντικό πρόγραμμα, με την οριστική υπαγωγή της της αίτησης στο Πρόγραμμα, να αποδίδεται ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου ή του εκπροσώπου του και όχι το 50% αυτής.

Δεδομένου του όγκου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ημέρες και πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, αναδεικνύεται η μεγάλη ανάγκη των ατόμων με αναπηρία για τη συγκεκριμένη παροχή, την οποία, εάν είχαν την οικονομική δυνατότητα, θα απολάμβαναν, χωρίς την ύπαρξη του εν λόγω Προγράμματος.