Μια από τις σπουδαιότερες στιγμές της φετινής σεζόν είχε φυλάξει ο Λάκης Λαζόπουλος για το χθεσινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ». Ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού» υποδέχτηκε τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή, Αντώνη Ρέμο, μια φωνή που έχει ταυτιστεί με μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε σε μία άγνωστη ιστορία με τη μητέρα του. Συγκεκριμένα είπε:«Θα σου πω μία ωραία κουβέντα που μου είχε πει η μάνα μου. Πριν από δύο τρία χρόνια κάναμε μία πολυ ωραία παράσταση στο Άλσος και έχει έρθει ο κόσμος, είναι sold out κι έρχεται η μητέρα μου με τις φίλες της παρέα, κι έρχεται μπροστά. Τη βλέπει ο μετρ ο Βασίλης και λέει “κυρία Νίτσα” και εκείνη του λέει “ήρθα”. “Ναι αλλά δεν με πήρες τηλέφωνο να ξέρω ότι θα έρθεις να κανονίσω, δεν υπάρχει να κάτσεις” κι εκείνη του απάντησε “άκου Βασίλη ή θα κάτσω ή θα τον πάρω και θα φύγουμε”». Αυτές είναι οι ιστορίες, οι αληθινές, που βγαίνουν μέσα από τη ζωή» πρόσθεσε με το κοινό να ξεσπά σε γέλια και να χειροκροτά.

Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του χθεσινού «Τσαντιριού» ήταν η ερμηνεία του τραγουδιού «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή.