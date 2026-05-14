Οι τιμές ορισμένων λιπασμάτων, όπως η ουρία, έχουν παρουσιάσει μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με την περίοδο πριν από τις συγκρούσεις.
Λιπάσματα: Πόσο αυξήθηκε η τιμή τους λόγω του πολέμου
Από: 55 λεπτά / κιλό
Σε: 98,1 λεπτά / κιλό
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Για μία παραγγελία 10 τόνων:
- Πέρσι: 5.500€
- Φέτος: 9.810€
- Αύξηση: +78,4%
Τι φοβούνται οι αγρότες
- Οι επιδοτήσεις 15% θεωρούνται ανεπαρκείς
- Ανησυχία για επάρκεια λιπασμάτων το φθινόπωρο
- Πιθανή μείωση χρήσης λιπασμάτων λόγω υψηλού κόστους
- Επιπλέον επιβάρυνση από την αύξηση στα μεταφορικά και τα καύσιμα
Πώς και πότε θα φανεί στην αγορά
- Μικρότερες αποδόσεις στις καλλιέργειες
- Πιέσεις σε σούπερ μάρκετ και εστίαση
- Ακριβότερο ψωμί και βασικά τρόφιμα
- Νέες ανατιμήσεις από το φθινόπωρο και μετά
Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση στα λιπάσματα
myAADE
- Έναρξη: έως το τέλος Μαΐου
- Ποσοστό ενίσχυσης: 15% επί της αξίας των τιμολογίων
- Αφορά αγορές από 15/3 έως 31/8
- 250.000 δικαιούχοι
- Προϋπόθεση: αγρότες με εγγραφή στο ΜΑΕΕ
- Συνολικό κόστος μέτρου: 41 εκατ. €
Πληρωμές σε 3 δόσεις
- Μέσα Ιουνίου: για τιμολόγια 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου
- Μέσα Ιουλίου: για τιμολόγια Μαΐου – Ιουνίου
- Μέσα Σεπτεμβρίου: για τιμολόγια Ιουλίου – Αυγούστου