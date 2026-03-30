Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί την άνοιξη, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Γεωργίας, Κρίστοφερ Χάνσεν, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, στη σημερινή συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας καταγράφηκε ευρεία σύγκλιση απόψεων επί του ζητήματος. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι θα συγκληθεί επείγουσα συνάντηση υψηλού επιπέδου στις 13 Απριλίου, «με στόχο την εξέταση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων».

Όπως διευκρίνισε ο κ. Χάνσεν, η επικείμενη συνάντηση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε αποφάσεις, αλλά θα αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου με τη συμμετοχή παραγωγών λιπασμάτων και αγροτικών οργανώσεων. Σκοπός είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής, η μείωση των εξαρτήσεων από εισαγωγές, καθώς και η προώθηση βιολογικών και χαμηλών εκπομπών άνθρακα λιπασμάτων.

Ο Επίτροπος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα στην αγορά λιπασμάτων, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να επιδεινωθεί εντός του έτους. Όπως σημείωσε, «περίπου το 70% των αγροτών έχουν ήδη προμηθευτεί αποθέματα από περσινά λιπάσματα, ωστόσο για την τρέχουσα περίοδο το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο έντονο, αλλά θα γίνει αργότερα μέσα στο έτος».