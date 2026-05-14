Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο δεν αποτελεί απλώς μια διπλωματική επιστροφή μετά από σχεδόν μία δεκαετία, αλλά μια κρίσιμη επιχείρηση γεωπολιτικής και οικονομικής επιβίωσης.

Σε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε την αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια της Μεγάλης Αίθουσας του Λαού με την ωμή πραγματικότητα των παγκόσμιων κρίσεων, οι δύο ισχυρότεροι ηγέτες του πλανήτη επιχείρησαν να χαρτογραφήσουν μια νέα πορεία για τις σινικοαμερικανικές σχέσεις.

Παρά το κλίμα φιλοξενίας, με τα παιδιά να κυματίζουν σημαίες και το επίσημο δείπνο των δέκα πιάτων με πάπια Πεκίνου και σούπα αστακού, η ουσία των συνομιλιών πίσω από τις κλειστές πόρτες αποκάλυψε τις βαθιές και επικίνδυνες ρωγμές που χωρίζουν τις δύο υπερδυνάμεις.

Η πλέον αξιοσημείωτη στιγμή της συνόδου ήταν η ξεκάθαρη προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ προς τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με το ζήτημα της Ταϊβάν.

Η προειδοποίηση

Ο Κινέζος ηγέτης κατέστησε σαφές ότι οποιοσδήποτε λανθασμένος χειρισμός στο θέμα της αυτοδιοικούμενης νήσου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση, ωθώντας τις σχέσεις των δύο χωρών σε ένα «πολύ επικίνδυνο σημείο».

Η Ταϊβάν, που αποτελεί διαχρονικό σημείο ανάφλεξης, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δίωρης μυστικής συνάντησης, με το Πεκίνο να επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκκρεμούν προς έγκριση από τον Τραμπ.

Παρά την ένταση αυτή, η αμερικανική πλευρά επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους στο επίσημο ανακοινωθέν της, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να υποβαθμίζει το θέμα ως μια πάγια διαφωνία στην οποία και οι δύο πλευρές απλώς επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους προτού προχωρήσουν στην υπόλοιπη ατζέντα.

Οικονομικές νίκες

Η υπόλοιπη ατζέντα, ωστόσο, είναι αυτή που καίει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε στην Κίνα με «αδύναμο χέρι» στο εσωτερικό του μέτωπο. Με τα ποσοστά δημοτικότητάς του να πιέζονται από τον πόλεμο στο Ιράν και τον πληθωρισμό να καλπάζει, ο αμερικανός πρόεδρος αναζητά απεγνωσμένα οικονομικές νίκες.

Το «χρυσό deal» της επίσκεψης φαίνεται να είναι η παραγγελία-μαμούθ 200 αεροσκαφών της Boeing, μια κίνηση που ξεπέρασε ακόμη και τις προσδοκίες της ίδιας της εταιρείας και υπόσχεται χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Αυτή η εμπορική ένεση, μαζί με τις υποσχέσεις για αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και ενέργειας, στοχεύει στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος που αποτελεί μόνιμο σημείο τριβής για την κυβέρνηση Τραμπ.

Η πίεση προς το Ιράν

Η γεωπολιτική διάσταση της συνόδου συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την Κίνα ως μοχλό πίεσης προς την Τεχεράνη, ελπίζοντας ότι το Πεκίνο θα πείσει το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την αντικατάσταση των ιρανικών προμηθειών προς την Κίνα με αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), μειώνοντας έτσι την εξάρτηση του Πεκίνου από τη Μέση Ανατολή.

Αν και η Κίνα φαίνεται να συζητά το ενδεχόμενο, οι αναλυτές αμφιβάλλουν για το αν ο Σι θα εγκαταλείψει πλήρως το Ιράν, το οποίο αποτελεί στρατηγικό αντίβαρο στην αμερικανική ισχύ. Παρόλα αυτά, η αναφορά ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διέλευση ορισμένων κινεζικών πλοίων από τον Κόλπο δείχνει ότι το Πεκίνο γνωρίζει πως μια παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση θα έπληττε καίρια τις δικές του εξαγωγές.

Στο παρασκήνιο της συνόδου, η παρουσία κορυφαίων CEOs όπως ο Ελον Μασκ και ο Γιένσεν Χουάνγκ της Nvidia υπογραμμίζει τη σημασία του τεχνολογικού πολέμου. Το Πεκίνο ζητά επίμονα τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στους προηγμένους ημιαγωγούς και τον εξοπλισμό παραγωγής τσιπ.

Ενέργεια και Τεχνολογίες

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση των ισχυρών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες, χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμη καμία παράδοση, αποτελεί ένα ακόμη διαπραγματευτικό χαρτί στη σκακιέρα.

Ο Τραμπ, περιορισμένος από τις δικαστικές αποφάσεις στο εσωτερικό που φρενάρουν την ικανότητά του να επιβάλλει δασμούς κατά βούληση, χρησιμοποιεί την τεχνολογία και την ενέργεια ως τα νέα χαρτιά της διπλωματίας του.

Η σημαντικότςερη σχέση

Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με μια συμβολική αλλά σημαντική κίνηση: την πρόσκληση του Τραμπ προς τον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο του 2026. Πρόκειται για μια προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Τραμπ ανέστειλε τους τριψήφιους δασμούς και ο Σι υπαναχώρησε από την απειλή διακοπής της προμήθειας σπάνιων γαιών.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η σχέση τους είναι η σημαντικότερη στον κόσμο και, όπως δήλωσε ο Σι στο δείπνο, «πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην τη χαλάσουμε ποτέ».

Ποντάρει τα πάντα

. Ο Τραμπ ποντάρει τα πάντα στην οικονομική ευημερία ως εγγύηση της ειρήνης, ενώ ο Σι χρησιμοποιεί την αγοραστική δύναμη της Κίνας για να διασφαλίσει τον ζωτικό του χώρο και την τεχνολογική του ανέλιξη. Το αν αυτό το «Μεγάλο Παζάρι» θα καταφέρει να αποτρέψει έναν παγκόσμιο οικονομικό εκτροχιασμό ή αν η Ταϊβάν και το Ιράν θα αποδειχθούν θρυαλλίδες που καμία εμπορική συμφωνία δεν μπορεί να σβήσει, μένει να φανεί τους επόμενους κρίσιμους μήνες.