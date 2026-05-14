ΟΜατίαςΛεσόρ έστειλε το δικό του μήνυμα ενότητας και στήριξης προς τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των «πράσινων» από τη Βαλένθια στο Game 5 της σειράς των playoffs της EuroLeague.

Το «τριφύλλι» γνώρισε την ήττα στη Roig Arena και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, με τον Γάλλο σέντερ να εμφανίζεται εμφανώς απογοητευμένος μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Είναι δύσκολο να το αναλύσεις. Μετά από μια τέτοια εμφάνιση, η αίσθησή μου είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Φαινόμασταν ανέτοιμοι και δεν είναι η εικόνα που πρέπει να δείχνεις όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Όταν είσαι στο 2-0 δεν είναι αυτή η εικόνα. Είναι δύσκολο να περιγράψω τα συναισθήματα. Ευχαριστώ τους οπαδούς που ήταν δίπλα μας ακόμη και σήμερα και μας στήριξαν.

Συγγνώμη για την απογοήτευση και για ό,τι δείξαμε απόψε. Δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα γιατί δείξαμε τόσο κακή εικόνα. Πρέπει να βελτιωθούμε.

Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα για τον κόσμο. Άμα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία για εμάς τους παίκτες, ας το κάνουμε για τους οπαδούς μας».

Την επόμενη ημέρα, ο Λεσόρ προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση μέσω Instagram story, δημοσιεύοντας το σήμα του Παναθηναϊκού, ενώ στη συνέχεια ανέβασε φωτογραφίες της ομάδας και του κόσμου στις εξέδρες, θέλοντας να στείλει μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της συνέχειας.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο Λεσόρ