Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς με τη Βαλένθια, γνώρισε βαριά ήττα με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final 4 της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» υπέστησαν έναν ιδιαίτερα επώδυνο αποκλεισμό, καθώς ενώ είχαν αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης με το 2-0 στη σειρά, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη δουλειά και είδαν τους Ισπανούς να επιστρέφουν με τρεις διαδοχικές νίκες.

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε σχήμα με Σορτς, Ναν, Οσμάν, Χέιζ-Ντέιβις και Φαρίντ στην αρχική πεντάδα, επιχειρώντας να πιέσει σε όλο το γήπεδο και να χαμηλώσει τον ρυθμό της Βαλένθια.

Το πλάνο λειτούργησε αμυντικά στα πρώτα λεπτά, όμως στην επίθεση ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα απέναντι στην πίεση και την ένταση των γηπεδούχων.

Η αστοχία από την περιφέρεια και τα διαδοχικά λάθη δεν επέτρεψαν στο «τριφύλλι» να αποκτήσει ρυθμό, με τη Βαλένθια να χτίζει σταδιακά διαφορά. Παρότι οι «πράσινοι» αντέδρασαν προσωρινά στη δεύτερη περίοδο και πέρασαν μπροστά με 14-15, στη συνέχεια υπέστησαν ολικό μπλακ-άουτ.

Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη και το κακό επιθετικό διάβασμα του Παναθηναϊκού, έτρεξαν μεγάλα σερί στο ανοιχτό γήπεδο και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +12 (35-23), την ώρα που οι φιλοξενούμενοι μετρούσαν μόλις 2/15 τρίποντα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αταμάν προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του με πιο ευέλικτο σχήμα, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τους Τολιόπουλο, Γκραντ και Γκριγκόνις μαζί με τον Χέιζ-Ντέιβις και τον Φαρίντ.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις, μείωσε τη διαφορά και επέστρεψε προσωρινά στη διεκδίκηση της πρόκρισης, ρίχνοντας τη διαφορά ακόμη και στους έξι πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ωστόσο, το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου αποδείχθηκε καταστροφικό. Η Βαλένθια κυριάρχησε στα ριμπάουντ, βρήκε μεγάλα σουτ από την περιφέρεια και ξέφυγε ξανά με διψήφια διαφορά, «κλειδώνοντας» τη νίκη και την παρουσία της στο Final 4 μέσα σε αποθέωση από το κοινό της Roig Arena.