Ο Παναθηναϊκός πέταξε το μεσημέρι της Τρίτης (12/05) με προορισμό τη Βαλένθια για το καθοριστικό Game 5 των Play-Offs της EuroLeague, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο οι πράσινοι δεν θα έχουν μαζί τους τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν πήγε στην Ισπανία και παρέμεινε στη χώρα μας για να συνεχίσει το πρόγραμμα της αποθεραπείας του.

Ο έμπειρος γκαρντ συνεχίζει καθημερινά τη θεραπεία, με στόχο να είναι διαθέσιμος εφόσον το «τριφύλλι» καταφέρει να περάσει στο Final Four της Αθήνας.