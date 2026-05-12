Σημαντικό πλήγμα φαίνεται πως προκύπτει για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του Final Four της EuroLeague, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ο Έντι Ταβάρες δεν αναμένεται να αγωνιστεί στη διοργάνωση.

Όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο, ο θηριώδης σέντερ θα έχει μεν την ιατρική έγκριση από το επιτελείο της ομάδας, ωστόσο η μεγάλη αποχή του από τη δράση, σε συνδυασμό με τη σωματική του κατάσταση, δεν του επιτρέπουν να επιστρέψει σε αγωνιστικό ρυθμό εγκαίρως για τα παιχνίδια του Final Four.

Problema de grandes proporciones para el @RMBaloncesto. Tavares se pierde la Final Four y Len está en duda.https://t.co/ei2dN2fmaW — Jesús Sánchez (@Sanchez__Jesus) May 12, 2026

Παράλληλα, τα προβλήματα για τη «Βασίλισσα» δεν σταματούν εκεί, αφού αμφίβολη θεωρείται και η συμμετοχή του Λεν λόγω ενοχλήσεων στο πόδι, ενώ ο Ουσμάν Γκαρούμπα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο χέρι. Όμως θα είναι κανονικά διαθέσιμος ο τελευταίος.