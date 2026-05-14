Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τρίτη διαδοχική ήττα από τη Βαλένθια και έμεινε εκτός Final Four της EuroLeague, με τον Εργκίν Αταμάν να εκφράζει έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Στις δηλώσεις του, ο Τούρκος τεχνικός των «πράσινων» στάθηκε κυρίως στα διαιτητικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις των διαιτητών αλλά και για τη διαφορά στις βολές υπέρ της Βαλένθια.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε

«Πολλά συγχαρητήρια για τη Βαλένθια για όλη τη σεζόν που έχει πραγματοποιήσει, για το μπάσκετ που παίζει και για την ανατροπή που κατάφερε.

Σε σειρές Playoffs υπάρχουν νεύρα, αλλά στο τέλος πρέπει να αποδεχθούμε την ήττα μας και για αυτό θέλω να συγχαρώ τη Βαλένθια. Παίξαμε άθλια επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο και χάναμε τα πάντα.

Ακόμα κι αν σταματήσαμε τους αιφνιδιασμούς τους, κάναμε λάθη και τους δώσαμε πόντους. Στο δεύτερο μέρος είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα λέι-απ και χάσαμε τελείως τον έλεγχο.