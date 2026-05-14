Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (13/5) μέσα στο τούνελ της Ψάκας Θεσπρωτίας, στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Βούλγαρος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματος και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της σήραγγας.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του thespro.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Το φορτηγό ξήλωσε πλάκες και τμήματα του πεζοδρομίου σε μήκος περίπου 50 μέτρων, προτού τελικά ακινητοποιηθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να είχε 1,15 αλκοόλ στο αίμα του και αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο. Μάλιστα, ακόμη και μετά την άφιξη της Τροχαίας, προσπάθησε να απομακρυνθεί με το ακινητοποιημένο φορτηγό.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ για αρκετή ώρα σχηματίστηκε ουρά οχημάτων μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι ζημιές στο εσωτερικό της σήραγγας χαρακτηρίζονται εκτεταμένες.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα αποδίδεται, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αποκλειστικά στην τύχη.