Τελείωσαν και μαθηματικά τα πάντα στη Γαλλία, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά το 5ο σερί πρωτάθλημά και συνολικά 14ο στην ιστορία της.

Δεν ήθελε και μεγάλη μαντεψιά για να βρούμε την πρωταθλήτρια Γαλλίας για τη σεζόν 2025-26. Η Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να συνάντησε περισσότερη αντίσταση φέτος, αλλά εν τέλει «κλείδωσε» τον 5ο σερί τίτλο της.

Γαι την 29η αγωνιστική και σε εξ’ αναβολής ματς, Η ΠΣΖ επικράτησε με 2-0 της 2ης στη βαθμολογία Λανς και καπάρωσε μαθηματικά τον τίτλο, μία αγωνιστική πριν από το τέλος του πρωταθλήματος.

Οι Κβαρατσχέλια (29’) και Μπαγιέ (94’) οι σκόρερ για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Έφτασε έτσι τους 76 βαθμούς και ξέφυγε στο +7 από την ευχάριστη έκπληξη για φέτος της Ligue 1, Λανς.

Μετά την εμφατική πρόκριση στον τελικό του Champions League η Παρί κλειδώνει και το πρωτάθλημα μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και εν τέλει τον τίτλο προήλθε από τα πόδια του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος σταρ έκλεψε την μπάλα από την άμυνα της Λανς και με μία μαγική ψιλοκρεμαστή μπαλιά έβγαλε τον Κβαρατσχέλια σε θέση τετ α τετ και αυτός χωρίς να αστοχήσει έγραψε το 1-0 (29’).

Η χαριστική βολή ήρθε από τον Μπαγέ στο 90+4’. Ο Ντουέ έβγαλε την ασίστ και ο νεαρός Σενεγαλέζος έγραψε το 2-0 για το ιδανικό κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις.

Αναλυτικά η εξ αναβολής 29η αγωνιστική της Ligue 1

Τετάρτη 13/05

Μπρεστ – Στρασβούργο 1-2

(13′ Αζορκ – 9′ Μπάρκο, 20′ Νανάσι)

Λανς – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2

(29′ Κβαρατσχέλια, 90+4′ Μπαγέ)