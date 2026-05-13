Μπορεί ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League Final απέναντι στην Άρσεναλ να διεξάγεται στη Βουδαπέστη και την Puskás Aréna, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να δώσει στους οπαδούς της τη δυνατότητα να ζήσουν τον αγώνα σαν να βρίσκονται στο γήπεδο του τελικού.

Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι του συλλόγου αποφάσισαν να μετατρέψουν το Παρκ Ντε Πρενς σε έναν τεράστιο χώρο παρακολούθησης της αναμέτρησης, δημιουργώντας ειδικές εγκαταστάσεις και εορταστική ατμόσφαιρα για χιλιάδες φιλάθλους.

Το πλάνο περιλαμβάνει την τοποθέτηση τεσσάρων γιγαντοοθονών στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ένα μεγάλο σόου με φωτισμούς και οπτικοακουστικά εφέ, ώστε η εμπειρία να θυμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο βραδιά τελικού Champions League.

Η κίνηση αυτή προέκυψε και λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας εισιτηρίων για τον τελικό, καθώς η UEFA παραχώρησε στις δύο φιναλίστ μόνο ένα μέρος των διαθέσιμων θέσεων της Puskás Aréna.

Οι Παριζιάνοι είχαν εφαρμόσει αντίστοιχο σχέδιο και την προηγούμενη χρονιά, όταν χιλιάδες φίλοι της ομάδας είχαν συγκεντρωθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον τελικό απέναντι στην Ίντερ, γιορτάζοντας στο τέλος την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου. Για τη φετινή εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξασφαλίσουν θέση μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει ο σύλλογος.