Και το θέμα αυτής «Στάσις/Εκστασις». Ο λόγος για την 8η Μπιενάλε της Αθήνας, που ύστερα από πέντε χρόνια απουσίας, επιστρέφει με νέο διοικητικό σχήμα και φιλοδοξεί να καταστεί όχι απλώς μια δυνατή εναλλακτική φωνή, αλλά η πλέον προοδευτική φωνή των Μπιενάλε στην Ευρώπη.

Στο ραντεβού που έχει οριστεί για τις 2 Απριλίου 2027 στο Καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν – ο οποίος θα είναι και ο βασικός εκθεσιακός χώρος της διοργάνωσης, ενώ πρόκειται προσεχώς να προστεθούν κι άλλοι – την επιμέλεια θα έχει ο… Βραζιλιάνος Θιάγκο ντε Πάουλα Σούζα. Ο Θιάγκο ντε Πάουλα Σούζα επελέγη από την ειδική επιτροπή που συστήθηκε επί τούτου για πρώτη φορά από τη διοργάνωση και της οποίας η σύνθεση θα αλλάζει κάθε διετία, σε αντίθεση με τις άλλες δύο επιτροπές που έχουν διοικητικό ρόλο στην Μπιενάλε: την εποπτική και τη συμβουλευτική, με τον εικαστικό, καθηγητή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ιδρυτικό στέλεχος του θεσμού, Poka Yio, να αποτελεί τον σύνδεσμό με τις απαρχές της διοργάνωσης και σταθερό πυλώνα της, στη θέση του εκτελεστικού και καλλιτεχνικού διευθυντή. Η παρουσία του Poka Yio στη συγκεκριμένη θέση καθιστά την αθηναϊκή Μπιενάλε ως μία από τις ελάχιστες πλέον διεθνώς που έχουν επικεφαλής έναν καλλιτέχνη. «Στόχος μας είναι η Μπιενάλε της Αθήνας να βρίσκεται στην αιχμή. Δεν θέλουμε να κάνουμε μία έκθεση για την έκθεση», έδωσε το στίγμα της νέας διοργάνωσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής της.

Πρόκληση χαρακτήρισε ο Θιάγκο ντε Πάουλα Σούζα την επιλογή του τίτλου καθώς έπρεπε να είναι ελληνικός αλλά και κατανοητός στο διεθνές κοινό. «Για μένα στάση και έκσταση είναι αδελφές εικόνες. Η στάση λειτουργεί ως μεταφορά για το σήμερα και για τον τρόπο που καλούμαστε να εντοπίσουμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγή. Η έκσταση συνδέεται με τις έννοιες της μετατόπισης και του εκτοπισμού», ανέφερε ο επιμελητής επισημαίνοντας ότι προτείνει μια σχέση τριβής και αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε αυτούς τους όρους.

Αν και είναι πολύ νωρίς για να γνωστοποιηθούν τα ονόματα καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στην Μπιενάλε της νέας εποχής, το φιλόδοξο εγχείρημα εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 2 εκατ. ευρώ, ποσό που θα εξασφαλιστεί τόσο μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, από χορηγίες, αλλά και μέσω της στήριξης που παρέχουν τα μέλη των επιτροπών που συμμετέχουν στη διοίκηση, καθώς πρόκειται κατά κύριο λόγο για επιχειρηματίες και συλλέκτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

«Τέχνη ανοιχτή και ζωντανή»

«Η νέα μορφή διακυβέρνησης έρχεται να ενδυναμώσει έναν θεσμό που εδώ και δύο δεκαετίες λειτουργεί ως πλατφόρμα καλλιτεχνικής παραγωγής και διαλόγου με τη διεθνή κοινότητα της σύγχρονης τέχνης. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο η παρουσίαση της τέχνης, αλλά η δυνατότητα της Μπιενάλε να συμβάλλει ενεργά στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και να διατηρεί την τέχνη ανοιχτή, ζωντανή και συνδεδεμένη με την εποχή της», είπε μεταξύ άλλων ο Δάκης Ιωάννου, μέλος του προεδρείου του Εποπτικού Συμβουλίου της Μπιενάλε.